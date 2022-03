De 46 van Rademakersbroek

BREDEVOORT – Op initiatief van het Nationaal Onderduikmuseum worden ook in 2022 een reeks ‘Ontmoetingen zonder grenzen’ georganiseerd in samenwerking met de Koppelkerk in Bredevoort. Op 7 april gaat directeur Gerda Brethouwer in gesprek met Ad van Liempt over het drama Rademakersbroek. Het gesprek sluit aan bij de expositie “Geef de namen een gezicht – Rademakersbroek” die in het museum te zien is over de massa-executie van 46 mannen op de grens van Aalten en Varsseveld.

Geef de namen een gezicht

Wie waren deze mannen? Waar kwamen zij vandaan? Welke rol speelden zij bij het verzet? Wat waren hun verhalen? Tot voor kort kenden wij slechts hun naam. Nationaal Onderduikmuseum doet al jaren onderzoek naar deze tragedie om na meer dan 75 jaar de 46 mannen van het Rademakersbroek eindelijk een gezicht te geven.

Massa-executie in Varsseveld

De razzia van Putten, de executies bij de Woeste Hoeve en de Waalsdorpervlakte zijn algemeen bekend. Echter ook in de Achterhoek vindt in de nadagen van de oorlog een dramatische gebeurtenis plaats. Het zuiden van Nederland is al in 1944 bevrijd, de rest van Nederland maakt dan nog een barre winter door. De bezetter voelt zich in het nauw gedreven en tracht met vergeldingsacties het verzet in Nederland te breken. Na een mislukte actie door verzetsgroep de Bark en de dood van vier Duitse militairen, worden op 2 maart 1945 46 mannen geëxecuteerd op een akker van boerderij De Tol aan het Rademakersbroek in Varsseveld. Ze zijn als zogenaamde Todeskandidaten uit gevangenis De Kruisberg in Doetinchem gehaald en afkomstig uit heel Nederland. De jongste is pas 18 jaar, de oudste 65. Vier weken later wordt De Achterhoek bevrijd.

Ad van Liempt

Tijdens het gesprek met historicus Ad van Liempt wordt ingegaan op het drama, de impact van de brute moord op de mannen op de families en getuigen en het belang van het vastleggen en doorvertellen van deze verhalen.

Ontmoetingen zonder grenzen in 2022

Via een subsidie van de gemeente Aalten wordt deze serie van bijzondere ontmoetingen mogelijk gemaakt, een samenwerkingsverband tussen het Nationaal Onderduikmuseum en de Koppelkerk. De data in 2022 zijn 5 mei over Vrijheid met Jan Slomp, 2 juni over Tante Riek, 15 september over 1572 en Getrud von Millendonk, 3 november en 8 december.

De avond over Rademakersbroek is live bij te wonen in de Koppelkerk op donderdag 7 april of te volgen via livestream, die ook later kan worden teruggekeken. Tickets zijn te koop à € 12,50 (of € 10,- voor de livestream) via de website van de Koppelkerk. De avond begint om 20.00 uur.

