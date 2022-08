De Koppelkerk leest ‘Eigen welzijn eerst’ van Roxane van Iperen

BREDEVOORT – Jarenlang zijn in Nederland begrippen als vooruitgang, tolerantie en openheid volop gebruikt. De middenklasse, de grootste groep van de bevolking, was welvarend, de nieuwe generatie had het telkens weer wat beter dan de voorgangers. Daaraan lijkt een eind te komen: crisissen van wonen en toeslagen, van immigratie, klimaat, stikstof en energieprijzen, buitelen over elkaar heen. De tegenstellingen worden groter, de verhoudingen harder, de verwijten scherper. En het rechtse, conservatieve geluid wordt steeds luider.

Schrijfster en juriste Roxane van Iperen heeft die toenemende onvrede geanalyseerd in haar nieuwe boek ‘Eigen welzijn eerst’, een essay over het hedendaagse egoïsme. Dat boek staat centraal in de Leesclub van de Koppelkerk in Bredevoort. Op donderdag 18 augustus wordt ‘Eigen welzijn eerst besproken. Het gesprek begint om 20 uur, een vrije gift is voldoende voor de toegang.

Wellness-rechts

Dat hedendaagse egoïsme uit zich volgens Roxane van Iperen vooral in het Gooi en de grote steden, waar ‘wellness-rechts’ zich heeft ontwikkeld. Van Iperen: ‘Van mensen uit de beautyindustrie tot de kunstwereld, showbizz jonge moeders: ze volgen elkaar, liken elkaar en delen volop, vaak zonder het te weten, anti-semitische complottheorieën, medische desinformatie en een agressief mensbeeld waarin het wij-zij-denken de boventoon voert.’

The fear of falling

De reden voor dat egoïsme? Angst. De middenklasse, ooit goed voor 70 procent van de Nederlandse bevolking, is bang de welvaart, de materiële verworvenheden, de status kwijt te raken. De angst bestaat dat de kinderen het wel eens minder goed zouden kunnen krijgen. Minder baanzekerheid, minder kans op een huis, minder kans op voldoende geld om van te leven.

Angst en complottheorieën

Die angst is de voedingsbodem voor radicale uitwassen, voor de verbreiding van complottheorieën, ongefundeerde en steeds radicalere meningen en schijnwaarheden. Die worden volop door sociale media razendsnel ongecontroleerd en ongefilterd verspreid.

Visie voor Nederland

Eén van de recensenten schreef: ‘Eigen welzijn eerst’ leest als een trein, en het biedt mogelijkheden om het debat over Waarheen, Waarvoor met onze natie eindelijk eens naar een hoger plan te tillen.’ Dat is niets meer dan een uitnodiging om daarover in de Leesclub van de Koppelkerk met elkaar in gesprek te gaan.

Over Roxane van Iperen

Schrijver en jurist Roxane van Iperen (Nijmegen, 1976) groeide op in Nederland, België en Spanje. Roxane van Iperen debuteerde als romancier in 2016 met Schuim der aarde. Haar tweede boek, ’t Hooge Nest, verscheen in 2018 en betekende haar definitieve doorbraak. Verder schrijft Van Iperen voor Het Financieele Dagblad, Het Parool, De Morgen en Follow the Money. Ze schrijft essays en columns voor o.a. Vrij Nederland, met name over politieke en financieel-economische onderwerpen. Inmiddels is Van Iperen niet weg te denken uit het publieke debat.

