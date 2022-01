De Koppelkerk leest Tanja Nijmeijer

BREDEVOORT – Terrorist of held? In de dertiende leesclub leest de Koppelkerk ‘Tanja Nijmeijer: van guerrilla naar vredesproces’. Het boek deed het nodige stof opwaaien in de media. De leesclub vindt op donderdag 3 februari plaats in het Boekencafé van de Koppelkerk.

Van guerrilla naar vredesproces

Ze ging bij de guerrilla in de vaste overtuiging dat ze de jungle nooit meer uit zou komen: Tanja Nijmeijer zou haar leven wijden aan en geven voor een revolutionair ideaal. In 2012 besloot die guerrilla dat er een vredesproces moest komen dat, in tegenstelling tot eerdere pogingen, ook nog eens tot een ontwapeningsproces leidde. Tanja’s leven in de jungle werd plotseling onderbroken en haar re-integratieproces in de Colombiaanse samenleving begon. Pech? Geluk? Een geluk bij een ongeluk?

Persoonlijke getuigenis

Tanja Nijmeijer schreef een boek over al wat zij gezien en beleefd heeft. Wellicht correspondeert het relaas niet per se in het referentiekader dat de meeste Europeanen van de FARC, of van Colombia, hebben. Er zijn getuigenissen beschikbaar van slachtoffers van ontvoeringen, van soldaten, en van politici. Dit is het persoonlijke verhaal van Tanja Nijmeijer, een getuigenis van iemand die er nog steeds van overtuigd is dat er een andere wereld mogelijk is.

Over Tanja Nijmeijer

Tanja Nijmeijer, alias Alexandra Nariño (Denekamp, 3 februari 1978) is een Nederlands lid van de Colombiaanse FARC. Door haar studie kwam ze in contact met de armoede in Colombia, en ze sloot zich na haar studie aan bij de FARC om tegen het Colombiaanse leger te vechten. In 2007 kwam zij voor het eerst in het nieuws doordat zij haar dagboek verloor bij een aanval van het Colombiaanse leger. Bij de vredesonderhandelingen tussen de FARC en de Colombiaanse regering die in 2012 werden gestart, werd Nijmeijer door de FARC naar voren geschoven als vertaler en onderhandelaar. In de Verenigde Staten is zij aangeklaagd voor terrorisme.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: donderdag 3 februari 2022

Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Entree: vrije gift

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....