De Koppelsessies gaan van start met Timo van de Sande

BREDEVOORT – Na twee jaar noodgedwongen stilte worden de koppelsessies weer opgestart in de Koppelkerk in Bredevoort. Op zondagmiddag 30 oktober trapt singer-songwriter Timo van de Sande het spits af van deze maandelijkse activiteit en geeft hij een akoestisch concert in het intieme Boekencafé.

Timo van de Sande

Van rustig tot up-tempo, van pop tot rock en van verhalende nummers tot ‘cheesy’ liefdesliedjes. Zo zou je het repertoire van Timo van de Sande kunnen omschrijven. Op studiotracks is hij met een hele band te horen, maar in Boekencafé zal hij zijn nummers akoestisch en alleen met gitaar ten gehore brengen.

De jonge, talentvolle muzikant won in 2021 de Nijmeegse studentenmuziekwedstrijd ‘Kaf en Koren’ en was zijn single Postcards de podiumplaat op Radio Gelderland. Afgelopen maart bracht hij zijn EP ‘Break Free’ uit, waarvoor hij live video’s heeft opgenomen op het poppodium van de DRU fabriek in Ulft. Momenteel werkt hij aan een nieuw album.

Koppelsessies

Elke laatste zondagmiddag van de maand vindt er van 15.00 tot 17.00 uur een koppelsessie plaats in het Boekencafé van de Koppelkerk. De laagdrempelige, kleine concerten zijn voor iedereen gratis toegankelijk, maar een vrije gift voor de muzikanten wordt op prijs gesteld. Optredens van singer-songwriters en open jamsessies van (jazz)muzikanten wisselen elkaar elke maand af.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zondag 30 oktober

Tijd: 15.00-17.00 uur

Entree: vrije gift

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

