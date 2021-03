Deel dit bericht

BREDEVOORT – Vanaf donderdag 22 april neemt professor Jan Wijbrans (Vrije Universiteit) deelnemers mee naar de oorsprong van ons zonnestelsel, de aarde en het leven in een vierdelig geologiecollege. De colleges vinden plaats in de Koppelkerk in Bredevoort en kunnen ook via livestream worden gevolgd.

De belangstelling voor het vroege leven op aarde is bij professor Jan Wijbrans ontstaan toen hij in 1982 onderzoek deed in West Australië. Het wetenschappelijke tijdschrift Nature rapporteerde een jaar eerder dat aldaar in de oudste sedimenten algenmatten waren gevonden, die gevormd waren door microbiële gezelschappen van zo’n drie en een half miljard jaar geleden. Later, in 2008, ging Wijbrans terug – nu met een excursie met studenten van de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit.

Het ontstaan van de aarde

In de afgelopen jaren zijn we veel te weten gekomen over wanneer – en vooral ook hoe snel – de aarde, Mars, de maan en het zonnestelsel zijn ontstaan. Wetenschappers praten over het klassieke beeld van een ‘hete aarde’ of een ‘koele aarde’ met vloeibaar water in de allervroegste geschiedenis van onze planeet. Als er al vroeg een aarde zou zijn met zeeën van vloeibaar water, dan waren al vroeg de omstandigheden gunstig voor het ontstaan van ons zonnestelsel, de aarde en het leven.

Wat kan Mars ons vertellen over de aarde?

Van de planeet Mars weten we nu dat er in de vroegste periode vloeibaar water en hydrothermale bronnen waren. De omstandigheden daar waren toen mogelijk identiek aan die op aarde toen het leven ontstond. Dit verklaart de grote belangstelling bij wetenschappers om het oppervlak van Mars in detail te bestuderen.

Inhoud van de colleges

De cursus bestaat uit vier lezingen van twee uur. In het eerste college wordt stilgestaan bij het ontstaan van het universum, ons zonnestelsel en de aarde. Het verhaal gaat in het tweede college verder met het ontstaan van continenten en oceanen. De derde avond neem professor Wijbrans de cursisten mee naar het eerste leven, en wat nodig is voor het ontstaan van leven. Wat kunnen we terugvinden van deze periode op aarde en op Mars? De collegereeks sluit af met de organisatie van het leven: hoe en wanneer zijn de meercellige planten en dieren ontstaan? De cursus eindigt bij het begin van het Paleozoicum, het oudste tijdperk der meercellige dieren.

Praktische informatie

De colleges worden vanuit de Koppelkerk gegeven en zijn tevens via livestream te volgen. De online colleges zijn op elk gewenst moment terug te kijken. Indien de corona-maatregelen het niet toelaten om publiek te ontvangen in de Koppelkerk, zal het college volledig via livestream te volgen zijn.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Startdatum: donderdag 22 april

Aanvang: 20.00 uur

Kosten: € 60,- (vier online colleges)

Aanmelden: www.koppelkerk.nl