Breed liefdesprogramma in het romantische stadje Bredevoort

BREDEVOORT – In tijden van transitie staan culturele vrijplaats de Koppelkerk en DORST theater stil bij de staat van de liefde. Van 19 augustus tot en met 4 september wordt de liefde van alle kanten onderzocht in Bredevoort met een breed cultureel programma: een liefdesexpositie, locatietheater over het huwelijk, een liefdeslezing, tangolessen, een workshop over zelfliefde en een liefdesconcert.

We zijn zelfstandiger en onafhankelijker van elkaar dan ooit door economische vooruitgang, emancipatie, ontkerkelijking en technologie. Maar wat zijn daarvan de gevolgen voor de liefde? In minder dan een eeuw is onze kijk op de prototype liefdesrelatie – het huwelijk – totaal veranderd. Vroeger trouwden we nog vanuit de kerk en economische belangen, nu is de basis voor de liefdesrelatie vooral gelegen in het gevoel. Anno 2022 strandt vier op de tien huwelijken, is er altijd wel een nieuwe match op Tinder en zijn er meer singles dan ooit. Kortom, de liefde is in transitie. Een transitie vraagt om reflectie, bewustzijn, kennis en ervaring: daarom belichten we in dit programma de huidige staat van de liefde van zoveel mogelijk kanten.

Liefdeslezing door Frank Meester

Op vrijdagavond 19 augustus geeft filosoof Frank Meester (Filosofie Magazine, de Volkskrant) een lezing over de huidige staat van de liefde in de Koppelkerk. Vandaag de dag is de liefdesrelatie vooral een kwestie van gevoel. Dat was een halve eeuw geleden wel anders. Welke consequenties heeft deze verandering gehad op ons liefdesleven? Hoe werkt het door in de verwachtingen die we hebben van de liefde? Meester werpt ook een blik op de toekomst: een relatie met een robot, is dat een reëel toekomstscenario?

De liefdeslessen van de tango

Op drie zondagavonden vanaf 21 augustus wordt de liefde verkend vanuit de lichamelijke interactie met elkaar: danseres en tangodocent Lizelot de Stigter brengt in de Koppelkerk deelnemers de basisprincipes bij van de Argentijnse tango. In de lessen zoomt ze in op liefdesthema’s als vrouwelijke en mannelijke kracht, sensitiviteit, communicatie en verbinding.

Tot de dood ons scheidt?

In de romantische setting van de Bredevoortse Gracht verplaatst de bezoeker zich van 25 tot 28 augustus in de perikelen van een 35-jarig huwelijk tijdens de locatievoorstelling ‘Hij en Zij komen op in een bootje’. Weten we in welk bootje we precies stappen als we met elkaar besluiten te zijn?

Pop Up Museum van de Liefde

Vroeger stuurden we elkaar liefdesbrieven, nu sturen we elkaar appjes en selfies. Vroeger kwam je de liefde tegen in de kroeg, nu vinden we de liefde via Tinder. Ook de taal van de liefde is veranderd. Diverse kunstenaars delen hun kijk op de zaak in de expositie ‘De taal van de liefde’, die tot en met 11 september te bezoeken is in de bovenzaal van de Koppelkerk.

Stine Jensen over zelfliefde

Op vrijdag 2 september geeft publieksfilosoof, schrijver en programmamaker Stine Jensen een workshop over zelfliefde. In de workshop zal ze dieper ingaan op de betekenis van zelfliefde. Maar de workshop zal zich vooral richten op ervaren en onderzoeken. Op praktische wijze onderzoekt de deelnemer de verbinding met zichzelf en de ander. Aandacht is hierbij het sleutelbegrip.

Liefdesliedjes van Aznavour

Op zaterdag 3 september kunnen bezoekers zwijmelen bij de chansons d’amour van Charles Aznavour. Zangeres Britta Maria en haar driekoppige band brengen een ode aan de bekende chansonnier, die Frankrijk en uiteindelijk de hele wereld veroverde met zijn prachtige chansons, waarvan waarschijnlijk ‘La bohème’ en ‘She’ de bekendste zijn.

Praktische informatie

Meer achtergronden en tickets vindt men op www.koppelkerk.nl/liefde. Het bezoeken van één activiteit uit het liefdesprogramma geeft korting op de andere activiteiten. Het project ‘De staat van de liefde’ wordt mede mogelijk gemaakt door verschillende sponsors, de Gemeente Aalten, het Letterenfonds, het Lirafonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

