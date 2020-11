De vrouw in de Art Nouveau-tijd Kunstlezing door Jalf Flach

BREDEVOORT – Naar aanleiding van de expositie ‘Godinnen van de Art Nouveau’ in het Allard Pierson Museum (Amsterdam) geeft Jalf Flach op vrijdag 4 december een kunstlezing in de Koppelkerk met de titel ‘De vrouw in de Art Nouveau-tijd’.

Met de titel ‘Godinnen van de Art Nouveau’ zou je kunnen denken dat het leven ‘hemels’ was voor de vrouw in de belle époque-periode. Dat was lang niet altijd het geval. Ze heeft er – soms letterlijk – hard voor moeten knokken om een vergelijkbare levensruimte te krijgen als de heren als vanzelfsprekend voor zichzelf innamen.

Jalf Flach zal hier uitgebreid op ingaan in de lezing. Maar ook de ‘femme fatale’ en de ‘femme fragile’ komen aan bod. En de fietsende vrouw, kunstenaarskoppels, vrouwenondernemingen, mode en parfumflesjes. En over een mysterie verstopt in een enorme gevelversiering in Brussel.

In het eerste deel van de avond wordt een algemene inleiding gegeven in de Art Nouveau, om vervolgens in het tweede deel van de avond het thema ‘De vrouw in de Art Nouveau-tijd’ uit te diepen. Kunst in het algemeen en de schoonheid van de Art Nouveau in het bijzonder spelen een belangrijke rol in het leven van spreker Jalf Flach. Al enkele jaren geeft hij lezingen door het hele land en nu dus ook in Bredevoort.

Naast de 30 beschikbare plaatsen in de Koppelkerk is de lezing tevens vanuit huis te volgen via livestream. Zie hiervoor de website van de Koppelkerk.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: vrijdag 4 december

Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.45 uur)

Entree: vanaf € 12,- (bij duo-ticket)

Tickets: www.koppelkerk.nl