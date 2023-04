De wetenschap van waterlanders of: het mysterie van de traan

BREDEVOORT – Wanneer hebt u voor het laatst gehuild? Wat was de aanleiding? Voelde u zich daarna beter? Kan de wetenschap het mysterie van de traan ontrafelen? Ad Vingerhoets, hoogleraar emotie en welbevinden, heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar menselijk huilen. In het Kenniscafé op vrijdag 21 april bij de Koppelkerk vertelt de ‘huilprofessor’ over zijn bevindingen.

Huilen is menselijk gedrag; dieren doen het niet,weet de professor van Tilburg University. Er zijn wel dieren die in de kindertijd vocaal huilen.Mensen huilen hun hele leven, waarbij het vocale huilen in de loop der jaren plaats maakt voor stilletjes huilen met tranen. In de babytijd huilen meisjes en jongens evenveel, terwijl er bij volwassen huilers juist wel verschil is tussen mannen en vrouwen. Wat ook verandert is de reden waarom mensen huilen: tranen om fysieke pijn vloeien bij jonge kinderen rijkelijk , bij volwassenen veel minder.

Vingerhoets onderzocht huilgedrag onder duizenden mensen in tientallen landen. Op basis van zijn onderzoek stelt de wetenschapper dat het bij huilen gaat om het maken van verbinding. Hij zegt: ‘Tranen zijn vooral een signaal dat we behoefte hebben aan contact en hulp, omdat we alleen zijn of ons machteloos voelen en dus behoefte hebben aan hulp en troost.’

In het Kenniscafé deelt Ad Vingerhoets bevindingen uit verschillende huilonderzoeken. De resultaten vertellen bijvoorbeeld meer over waar, wanneer en met wie we huilen. Ook valt er veel te vertellen over het verschil tussen huilen bij negatieve emoties enerzijds en vreugdetranen anderzijds; en over hoe we huilende mensen waarderen: oordelen we positiever als we bij iemand tranen zien; leiden tranen tot een negatiever beeld of maakt het niets uit?

Psycholoog Ad Vingerhoets was tot en met 2019 hoogleraar aan Tilburg Univercity. Na zijn emeritaat zette hij zijn wetenschappelijk onderzoek naar huilen voort.

Praktische informatie

Kenniscafé met professor Ad Vingerhoets: de wetenschap van waterlanders, op vrijdag 21 april om 20:00 in de Koppelkerk.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: vrijdag 21 april

Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Entree: voorverkoop €10 (excl. Servicekosten), aan de deur €12,50

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

