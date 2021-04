Désanne van Brederode over de ziel

Deel dit bericht













BREDEVOORT – Vrijdagavond 30 april is Désanne van Brederode te gast in het Literair Café van de Koppelkerk. Ze is filosoof, schrijver en veelgevraagd spreker op het gebied van zingeving en werd bij het grote publiek bekend door haar columns in het tv-programma Buitenhof en door haar optredens bij De Wereld Draait Door. In de Koppelkerk gaat Sylvia Heijnen (directeur Koppelkerk) met haar in gesprek over levensvragen, ziel en bezieling. Wat betekenen ze voor haar persoonlijk? En hoe vinden ze hun weg in haar romans en poëzie?

De grote levensvragen

In het denken en werk van filosoof Désanne van Brederode spelen de grote levensvragen een centrale rol. In haar denken deinst ze niet terug om haar eigen opvattingen kritisch te toetsen. Inmiddels heeft de schrijfster acht goed ontvangen romans en diverse essays op haar naam staan. Onlangs verscheen haar nieuwste roman ‘De tas’ en debuteerde ze als dichter.

Confrontatie tussen binnen- en buitenwereld

Dit zou wellicht doen vermoeden dat Désanne van Brederode vooral een denker is en in haar hoofd leeft. Niets is minder waar. Haar denken is stevig geworteld in een confrontatie met de buitenwereld. In haar persoonlijke leven werden crises haar niet bespaard. Waar velen grote gevoelens het liefst zouden ontvluchten, besloot Van Brederode de tijd te nemen om bij deze grote, pijnlijke gevoelens stil te staan en ze te doorleven. Hierin ontdekte ze hoeveel emoties haar te zeggen hadden. Als geen ander kan Désanne van Brederode uit eerste hand vertellen wat een grote tegenslag vermag, en hoe we weer kunnen opstaan na een crisis en veerkracht kunnen aankweken. Humor en verbeelding zijn hierbij gelukkig nooit ver weg.

Geloof als intentieverklaring

Ook religie speelt een grote rol in haar leven en werk. “Geloof is een intentieverklaring,” aldus Désanne van Brederode. Het leven zal je overtuigingen continu op de proef stellen. Een open en ontvankelijke levenshouding ten opzichte van jezelf en de medemens is volgens Désanne van Brederode dan ook essentieel. In de huidige tijd signaleert de denker echter een dubbele angst die ons hierin de weg verspert: enerzijds deinzen we terug voor een waarlijk intieme verbinding met de ander, anderzijds durven we niet lang “in onze eigen binnenkamer te verblijven”.

Gesprek over over ziel en bezieling

Wat betekenen ziel en bezieling voor Désanne van Brederode? Op 30 april gaat Sylvia Heijnen, directeur van de Koppelkerk, met de denker in gesprek over haar leven en werk in relatie tot deze begrippen. Vanwege de coronamaatregelen zal de lezing digitaal via livestreamverbinding te volgen zijn. Deelnemers kunnen vragen stellen via de chatfunctie en het gesprek op elk gewenst later moment terugkijken.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: vrijdag 30 april 2021

Aanvang: 20.00 uur

Entree: € 10,- (livestream)

Tickets: www.koppelkerk.nl

