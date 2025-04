Documentaire Engel en Beest in Boekencafé Koppelkerk

BREDEVOORT – Op zaterdag 12 april wordt in het Boekencafé van de Koppelkerk de documentaire Engel en Beest vertoond. De film is onderdeel van de opmaat naar het concert dat singer-songwriter Alex Roeka op 31 mei geeft in de kerkzaal van de Koppelkerk. Na afloop van de filmvertoning gaan de makers Arno Kranenborg en Yvonne Jagtenberg in gesprek met het publiek.

Een leven vol muziek en littekens

In Engel en Beest volgt regisseur Arno Kranenborg Alex Roeka tijdens een terugkeer naar zijn geboortedorp Ravenstein. Daarvandaan werd hij op negenjarige leeftijd naar een kostschool gestuurd. Jaren later belandde hij in Amsterdam, waar hij het moeilijk kreeg. Pas rond zijn vijftigste vond hij zijn stem in het Nederlandstalige lied en groeide hij uit tot een gewaardeerde artiest. In de film komen ook Huub van der Lubbe, Jacques Klöters en Youp van ’t Hek aan het woord.

Dicht op de huid

De documentaire geeft een indringend portret van een zanger en dichter die zijn eigen pijn opzoekt en omzet in muziek. Hoe was het voor de makers om zo dichtbij te komen? Die vraag staat centraal tijdens het nagesprek. Vanwege corona was daar eerder nauwelijks ruimte voor, maar nu is die gelegenheid er alsnog.

Over de makers

Arno Kranenborg is cineast, vooral bekend van zijn documentaires. Yvonne Jagtenberg is auteur, illustrator en scenarioschrijver. Zij was al eerder te gast in de Koppelkerk. Samen maakten zij diverse filmscenario’s.

Praktische informatie

📍 Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

📅 Datum: Zaterdag 12 april

🕗 Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

🎟️ Entree: €7,50 (vvk, excl. servicekosten) / €10 aan de deur

📌 Aanmelden: koppelkerk.nl/agenda/2025/03/28/ilse-josepha-lazaroms

ℹ️ Meer info: koppelkerk.nl/agenda/2025/04/12/film-engel-en-beest

