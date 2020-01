Duitse jazzlegende Axel Fischbacher treedt op met Señora

BREDEVOORT – Op zaterdag 18 januari luidt de Koppelkerk het nieuwe jaar in met een vermaarde jazzband: Señora, de eerste band van de Duitse jazzgitarist Axel Fischbacher. In de jaren tachtig golden zij als een van de meest succesvolle Duitse groove-jazzbands; inmiddels heeft de band een cultstatus verworven.

Slechts vier jaar bestond ze: de vierkoppige band Señora. In deze korte tijd groeiden ze uit tot één van de belangrijkste bands in de Duitse clubscene. In 1981 verscheen hun eerste – en enige – LP met het unieke Señora-geluid vol jazz-, funk- en rock-invloeden. De plaat groeide uit tot een waar collectors item.

De bandleden van Señora gingen in 1984 ieder hun eigen weg en speelden met diverse topmusici samen en in allerlei bandformaties. Toen Axel Fischbacher (gitaar), Christian Henze (piano), Thomas Giesler (bas) en Diethard Stein (drums) zich in 2000 ‘just for fun’ weer kort verenigden in de originele bezetting, verraste het iedereen hoe enthousiast Señora weer door het publiek werd ontvangen.

De laatste jaren kent de specifieke groove-jazz-stijl van Señora een grote opleving. Deze opleving zorgde ervoor dat een platenlabel uit Hamburg de band benaderde om opnieuw hun legendarische LP uit te brengen. De band tekende ervoor en dit leidde tot een hernieuwde uitgave die volledig in originele, analoge stijl werd opgenomen. Tot grote vreugde van de vele verzamelaars van Señora. De plaat is inmiddels toe aan zijn derde druk.

Op basis van de grote vraag van het publiek en het warme welkom terug, besloot Señora opnieuw bij elkaar te komen en is de band nu bezig met reünie-tour, die ook langs Bredevoort voert. Een avond voor de ware liefhebbers van een unieke jazz-sound, die tot voor kort alleen maar via de LP was te beluisteren.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zaterdag 18 januari

Aanvang: 20.30 uur (zaal open: 20.00 uur)

Entree: € 12,50 vvk / € 15,- aan de deur

Tickets: www.koppelkerk.nl