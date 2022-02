Economische groei ter discussie in Tegenlicht Meet Up Bredevoort

BREDEVOORT – De overheid en het bedrijfsleven richten zich steevast op economische groei. Als de economie groeit, wordt alles beter. Maar klopt die aanname wel? En kan het ook anders? Daar praten we over in de Tegenlicht Meet Up ‘De ontgroeiers’ op vrijdag 4 maart in de Koppelkerk in Bredevoort. De avond is zowel online als live in de zaal te volgen.

Groeiverslaving

De economie moet groeien, toch? Want als we het BNP elk jaar met een paar procent laten stijgen, kunnen we alle problemen in de samenleving oplossen. Van ongelijkheid tot klimaatverandering. Het lijkt zo logisch. Maar is economische groei wel de oplossing van al onze problemen? Zien we iets over het hoofd als we focussen op groeipercentages? Kunnen we nog van onze economische groeiverslaving af? In VPRO Tegenlicht-uitzending ‘De ontgroeiers’ komen denkers en doeners aan bod die kritische vragen stellen bij de eeuwige economische groei: van ondernemers tot wetenschappers, van pioniers tot studenten.

50 jaar na Club van Rome

De zucht naar economische groei zit tot diep in de haarvaten van de maatschappij. Maar waarom eigenlijk? Gaat meer economische groei helpen om problemen als klimaatverandering en ongelijkheid op te lossen? Vijftig jaar na het kritische rapport ‘Grenzen aan de groei’ van de Club van Rome lijken we nog altijd overtuigd dat economische groei het hoogst na te jagen doel is binnen overheid en bedrijfsleven.

In gesprek met ontgroeiers

In de Tegenlicht Meet Up Bredevoort gaan we deze avond in gesprek met elkaar en een aantal een interessante ‘ontgroeiers’. Te gast zijn Peter Blom, Joram van Donk en Julia Laar. Peter Blom was jarenlang CEO van de Triodos Bank en maakte zich in zijn carrière sterk voor de komst van de eerste windparken. In 2010 werd hij benoemd tot lid van de Club van Rome. Hij gaf in 2011 de aanzet tot het Sustainable Finance Lab, met onder meer Herman Wijffels: een denktank van academici en leidinggevenden in het bankwezen. Joram van Donk probeert in zijn rol voor Achterhoek Ambassadeurs invulling te geven aan de benoeming van de Achterhoek als SDG-regio. De Sustainable Development Goals (SDG) zijn onderdeel van een internationaal contract, waarin zowel ecologische als ook sociale als ook economische doelen zijn vastgesteld. Verder neemt Julia Laar (student Economie Saxion) deel aan het gesprek. Zij doet haar afstudeerstage over het gebruik van Doughnut Economics in de landbouw. Gespreksleider van de avond is Jan Wijbrans.

Praktische informatie

De Tegenlicht Meet Up Bredevoort is zowel live in de zaal, als online via livestream bij te wonen. Aanmelden kan via de website van de Koppelkerk (www.koppelkerk.nl). Deelnemers kunnen voorafgaand aan de avond op eigen gelegenheid de Tegenlicht-uitzending ‘De ontgroeiers’ bekijken. Op de website van de Koppelkerk vindt men een link naar de uitzending.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: vrijdag 4 maart 2022

Aanvang: 20.00 uur (inloop: 19.30 uur)

Entree: vrije gift

Aanmelden: www.koppelkerk.nl



