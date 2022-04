Ervaar de Geboorte van Nederland per fiets

BREDEVOORT – De komende maanden staan vol met activiteiten rondom het thema jaar 1572. Met deze 80-jarige oorlog toentertijd begon een tijd van oorlog en geweld. Die eindigde met de Vrede van Münster in 1648. En daar werd de grens getrokken, zoals we die nu kennen. Daarmee hoort de Achterhoek nu bij Nederland. Al 450 jaar en dat gaan wij vieren dit jaar. Landelijk, provinciaal en lokaal.

Uit die periode kunnen we veel lessen leren. Nu nog. En misschien juist nu wel. Vrijheid is alleen mogelijk als men onderling verdraagzaam is en verbonden voelt. Iets wat in de huidige tijd ver te zoeken is. Graag staan we er dit jaar bij stil. Dat doen we door diverse activiteiten met elkaar te delen.

Samen actief

De coördinatie groep Bredevoort 1572 zette samen met vele organisaties en vrijwilligers uit de gemeente in de afgelopen maanden een mooi activiteitenprogramma op. Om bij diverse doelgroepen aan te sluiten, is een zeer gevarieerd programma naar voren gekomen. Het start op 9 april met een pubquiz in het Grachthuys waarbij de kennis over de periode rond 1572 wordt getoetst, maar ook zeer zeker de kennis over hedendaagse items. Daarnaast zijn er concerten, lezingen, theater, kinderspelen en nog veel meer georganiseerd. Maar ook het bekende Piekenpoetsweekend staat dit jaar weer op de planning. Ervaar een weekend lang hoe men leefde in de tijd van de Tachtig jarige oorlog.

Fiets mee op 23 april

De officiële aftrap van dit speciale jaar staat gepland op zaterdag 23 april met een bijzondere fietstocht. Deze fietstocht van 58km gaat door het mooie Achterhoekse grensgebied van Bredevoort naar Anholt en terug. Onderweg doet men twaalf betekenisvolle plekken aan. De dag wordt om 10.00 uur door Burgemeester Anton Stapelkamp geopend op ’t Zand, voor Stadsbrouwerij de Borghman. Vanaf ca 10.30 uur is het vertrek richting Anholt. Inwoners, toeristen en geïnteresseerden zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Zij kunnen zich opgeven om mee te fietsen. Dit kan voor 18 april door een mail te sturen naar h.termaat@achterhoek.nl

De fietsroutefolder met koffie en authentieke cake vooraf is die dag gratis. Evt. lunch onderweg en een geuzenhap na afloop bij de Borghman is voor eigen rekening.

Activiteitenoverzicht

Het activiteitenprogramma is bij deze krant gevoegd. Ook is deze te raadplegen op de website van www.bredevoort.nu en www.vvvaalten-bredevoort-dinxperlo.nl . De laatste informatie en ontwikkelingen is te volgen via de Facebookpagina Beleef Aalten Bredevoort Dinxperlo. Deze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie Gelderland, Stichting de Gaostok Aalten en gemeente Aalten.

