Excursie door het Korenburgerveen en thema-wandeling Joods Winterswijk

BREDEVOORT – Op vrijdag 16 juli neemt historica Astrid Dekkers geïnteresseerden mee op een 1,5 uur durende wandeling naar het monument voor de onderduikers in het Korenburgerveen. Dekkers deed onderzoek naar het drama van het Korenburgerveen en weet veel over plaatsen met een Joods verhaal in Winterswijk. Daarom biedt ze tevens op zondag 18 juli een thema-wandeling ‘Joods Winterswijk’ aan door het centrum van Winterswijk.

Drama van het Korenburgerveen

In de zomer van 1942 besluiten drie Joodse families uit Winterswijk onder te duiken. Met behulp van boeren timmeren ze provisorisch barakken in het Korenburgerveen. Vanaf september wonen daar drieëntwintig mensen. De onderduikers krijgen veel hulp uit de omgeving. De omgeving zorgt ervoor dat de onderduikers eten krijgen: brood van de Winterswijkse bakker wordt in melkbussen het Korenburgerveen in gebracht. Ze zijn er een paar maanden veilig, tot ze worden ontdekt door de beheerder van het gebied. Alleen enkele jongeren overleven de onderduik, de rest van de groep vindt in Auschwitz de dood.

Excursie Korenburgerveen

Het verhaal van het Korenburgerveen was lange tijd is gehuld in een waas van vragen en tegenstrijdigheden. Historica Astrid Dekkers dook in archieven en ging in gesprek met betrokkenen om het hele verhaal boven water te krijgen. Hierover vertelde ze op 1 juli jongstleden op een avond, georganiseerd door het Nationaal Onderduikmuseum en de Koppelkerk in Bredevoort. Maar het verhaal gaat natuurlijk nog meer leven op de locatie waar het zich afspeelde: het Korenburgerveen. In een 1,5 uur durende wandeling neemt Astrid Dekkers geïnteresseerden mee naar het monument voor de onderduikers en vertelt ze over hen. De wandeling start vrijdagochtend 16 juli om 11.00 uur bij Gastgalerij Ankomm’n in Winterswijk en blijft aan de rand van het veen.

Thema-wandeling Joods Winterswijk

Maar Astrid Dekkers weet niet alleen veel van de joodse onderduik in het Korenburgerveen, maar in het algemeen van plekken met een Joods verhaal in Winterswijk. Daarom organiseert de historica tevens een thema-wandeling ‘Joods Winterswijk’ door het centrum van Winterswijk. De 1,5 uur durende wandeling voert langs plekken met een Joods verhaal, waar ze meer over zal vertellen. De wandeling begint op zondag 18 juli om 10.30 uur bij de Synagoge aan de Spoorstraat in Winterswijk.

Datum en tijd Korenburgerveen: vrijdag 16 juli om 11.00 uur

Datum en tijd ‘Joods Winterswijk’: zondag 18 juli om 10.30 uur

Kosten: € 5,- per wandeling

Aanmelden: astriddekkers@hotmail.com