Expert Oekraïneconflict Laurien Crump geeft lezing in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Sinds de Russische invasie in Oekraïne is de term ‘Nieuwe Koude Oorlog’ weer in zwang. Rusland en het Westen staan lijnrecht tegenover elkaar, de vrees voor nucleaire wapens is weer terug en Poetin lijkt op een nieuwe Stalin. Maar is dit wel een nieuwe Koude Oorlog? Laurien Crump, voormalig universitair hoofddocent en expert in het Oekraïneconflict, geeft een lezing in het Kenniscafé van de Koppelkerk op donderdag 8 december.

Is het Oekraïneconflict een botsing van ideologieën? Staan er twee bondgenootschappen tegenover elkaar? Hoe zit het met de theorie van ‘Mutually Assured Destruction’: de militaire strategie die ervan uitgaat dat gebruik van nucleaire wapens op grote schaal door één van twee zijden resulteert in de totale vernietiging van zowel de aanvaller als de verdediger? En wat is er precies ‘koud’ aan deze oorlog?

Of begin van een Nieuwe Wereldorde?

In deze lezing werpt Laurien Crump een kritisch licht op alle bovenstaande vragen. Ze zal putten uit haar archiefonderzoek naar de Koude Oorlog en uit verschillende gesprekken met diplomaten om de huidige crisis in Europese veiligheid te duiden. Daarbij zal ze ook de vraag stellen of er niet veeleer sprake is van het begin van een Nieuwe Wereldorde en, zo ja, wat daar de contouren van zouden kunnen zijn.

Over Laurien Crump

Laurien Crump is voormalig universitair hoofddocent Geschiedenis en Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast is ze een veel geziene gast in de Nederlandse media als expert in het Oekraïneconflict. Onlangs verruilde Crump de Randstad voor de Achterhoek. Pendelen tussen Utrecht en de Achterhoek was goed te doen, maar ze wilde geen Randstedeling zijn die hier wel woont, maar niet werkt. Thans is ze rector van middelbare school Schaersvoorde in Aalten.

Praktische informatie

Het Kenniscafé is het maatschappelijke verdiepingsprogramma van culturele vrijplaats de Koppelkerk in Bredevoort. Iedere maand wordt een deskundige uitgenodigd voor een lezing binnen één van de drie hoofdthema’s: mens en maatschappij, mens en persoonlijke ontwikkeling en mens en aarde. Het Kenniscafé met Laurien Crump start 8 december om 20.00 uur. Aanmelden voor de lezing kan via www.koppelkerk.nl. De entree bedraagt € 10,00 (excl. ticketkosten). Scholieren en studenten kunnen de lezing bijwonen tegen gereduceerd tarief.

