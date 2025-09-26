Expositie Arjan Paijers: Een abstracte wereld in Koppelkerk

BREDEVOORT – Van 27 september tot en met 9 november toont de Koppelkerk in Bredevoort werk van kunstenaar Arjan Paijers (1983). In de bovenzaal presenteert hij zijn abstracte schilderijen, waarin kleur en vorm een eigen dialoog aangaan. “Mijn kunst begint zodra ik de eerste streek zet. Vanaf dat moment ontstaat er een nieuwe wereld, vol contrast en mysterie,” vertelt Paijers.

Paijers groeide op in Groenlo, studeerde kunst in Zwolle en woont tegenwoordig in Lievelde. Zijn werk was eerder te zien in onder meer Osnabrück, Zwolle, Winterswijk en Bredevoort. In 2022 haalde hij landelijke bekendheid door de finale van het tv-programma De Nieuwe Vermeer.

Zijn schilderijen kenmerken zich door vloeiende kleurovergangen, grillige vormen en aardse tinten die soms aan ruige landschappen doen denken. “Het zijn plekken om in te dwalen,” aldus de kunstenaar.

📅 27 september – 9 november 2025

📍 Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

⏰ Vrijdag t/m zondag, 11.00 – 17.00 uur

💶 Vrije toegang, richtlijn gift: €5

🔗 www.koppelkerk.nl

