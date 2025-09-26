Expositie Arjan Paijers: Een abstracte wereld in Koppelkerk
BREDEVOORT – Van 27 september tot en met 9 november toont de Koppelkerk in Bredevoort werk van kunstenaar Arjan Paijers (1983). In de bovenzaal presenteert hij zijn abstracte schilderijen, waarin kleur en vorm een eigen dialoog aangaan. “Mijn kunst begint zodra ik de eerste streek zet. Vanaf dat moment ontstaat er een nieuwe wereld, vol contrast en mysterie,” vertelt Paijers.
Paijers groeide op in Groenlo, studeerde kunst in Zwolle en woont tegenwoordig in Lievelde. Zijn werk was eerder te zien in onder meer Osnabrück, Zwolle, Winterswijk en Bredevoort. In 2022 haalde hij landelijke bekendheid door de finale van het tv-programma De Nieuwe Vermeer.
Zijn schilderijen kenmerken zich door vloeiende kleurovergangen, grillige vormen en aardse tinten die soms aan ruige landschappen doen denken. “Het zijn plekken om in te dwalen,” aldus de kunstenaar.
📅 27 september – 9 november 2025
📍 Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort
⏰ Vrijdag t/m zondag, 11.00 – 17.00 uur
💶 Vrije toegang, richtlijn gift: €5
🔗 www.koppelkerk.nl
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- BersamaRun 2025: obstacle run met missie in De Schans 23
- Rondje Rot en scholtengoederen bij Winterswijk 11
- Gelders Ontbijt in Groenlo: ontbijten in het museum en elkaar ontmoeten 6
- Lokale organisaties willen vervanging brug Eibergseweg 3
- Ouderbijeenkomst in Lichtenvoorde: opvoeden zonder strijd 2
- Serious Hits Top 2000 Live! trapt nieuwe tour af in De Mattelier 2
Trending deze week
- BersamaRun 2025: obstacle run met missie in De Schans 23
- Rondje Rot en scholtengoederen bij Winterswijk 11
- Gelders Ontbijt in Groenlo: ontbijten in het museum en elkaar ontmoeten 6
- Ontdek de magie van de Nazomerwandeling in Groenlo 2
- Open dag SKB: ‘Kom d’r in!’ op 11 oktober 1
- Ouderbijeenkomst in Lichtenvoorde: opvoeden zonder strijd 2