Expositie ‘Beauty and Geometry’ in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Wat kan de wiskunde ons nog meer bieden dan alleen getallen, stellingen en vergelijkingen? Met zijn ontwerpen maakt beeldend kunstenaar Han Lammers een vertaalslag van wiskundige vergelijkingen naar tastbare driedimensionale beelden, veelal uitgevoerd in zink. Vanaf 1 tot en met 30 augustus is de solotentoonstelling ‘Beauty and Geometry’ van Han Lammers te zien in de bovenzaal van de Koppelkerk.

Han Lammers maakt geometrisch, abstract werk op dat gekenmerkt wordt door concrete en zuivere vormen. Lammers voelt zich verwant met kunststromingen als het minimalisme, constructivisme en Op Art. Omdat geometrische vormen de basis vormen van zijn werk, ontstaan er sculpturen waarbij iedere vorm van toeval en dus verrassing op voorhand uitgesloten is. Het werk van Lammers valt uiteen in massieve, gesloten vormen met een statisch karakter en meer open en vloeiende vormen met een dynamisch (en soms lyrisch) karakter.

Wiskunde als exacte wetenschap wordt veelal omschreven als rationeel en emotieloos. Kunst daarentegen associeert men met emotie en gevoelsexpressie. Vroeger wist men de wiskunde en kunst moeiteloos te combineren door gebruik te maken van hun aanvullende kwaliteiten. Voor Leonardo Da Vinci en Michelangelo waren kunst, techniek en architectuur onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ontelbare kunstwerken zijn ontstaan met behulp van de stelling van Pythagoras, de reeks van Fibonacci, de Gulden Snede, het Pentagon en de uitwerking van het getal Pi. Denk bijvoorbeeld aan het iconische werk “de Vitriviusman” van Da Vinci. BijHan Lammers vindt men voorbeelden van die wiskundige vergelijkingen terug in o.a. “Hamilton vier in kubus”, de “Angled Square” serie en de kubusvormige sculpturen.

Tijdens het openingsweekend op 1 en 2 augustus is de expositie ‘Beauty and Geometry’ gratis te bezoeken. De kunstenaar is deze dagen aanwezig van 12.00 tot 15.00 uur.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Looptijd expositie: 1 t/m 30 augustus

Openingstijden: vrijdag t/m zondag, 11.00 – 17.00 uur

Entree Koppelkerk: € 6,- incl. kop koffie/thee

Deel dit bericht

WhatsApp

Tweet



Meer

E-mail

Print