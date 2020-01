Expositie Beelden met een antwoord

BREDEVOORT – Van 18 januari tot en met 1 maart exposeren beeldhouwer Wanda Verschuur en kunstschilder Peer Elstgeest in de bovenzaal van de Koppelkerk. Het werk van beide kunstenaars komt instinctief en mijmerend tot stand; geen van beide kunstenaars werkt met een vooropgezet plan. Bezoekers kunnen kennis maken en in gesprek met de kunstenaars op zaterdag 18 januari.

Hoewel de artistieke loopbaan van Wanda Verschuur uit Malden begon met tekenen en schilderen aan de Hogeschool voor de Beeldende Kunsten begon in Kampen, verruilde zij na verloop van tijd het schilderdoek voor steen. De afgelopen vijftien jaar legde zij zich toe op beeldhouwen. Sinds 2009 geeft ze daar ook les in.

De halfedelsteen polychroom jaspis heeft haar voorkeur. Het is altijd de uitdaging op zoek te gaan naar de grenzen van bewerkingen binnen in de steen. Het onmogelijke mogelijk maken. Dit resulteert in verbazingwekkende kleurrijke beelden, die de toeschouwer bij iedere aanschouwing weer nieuwe indrukken ontlokt. Wanda gaat op zoek naar een perfecte kleurbalans, zodat de edelsteen die balans overbrengt aan iedereen die ernaar kijkt en ermee werkt.

Peer Elstgeest schildert en mijmert al ruim vijftig jaar. Die twee gaan ook prima samen. Bij ieder schilderij schrijft Peer een mijmering die volgens hem bij het werk past. Tijdens het schilderen kiest hij impulsief zijn kleuren en ziet hij vaak met verwondering wat er op het doek verschijnt. Bij het schilderen gebruikt hij de kwast en vooral het paletmes. Daarnaast ook een lijmschep en een vork om variatie aan te brengen in de beweging. Peer laat zijn schilderijen geleidelijk ontstaan; soms werkt hij enkele weken aan één werk.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Looptijd expositie: 18 januari t/m 1 maart 2020

Openingstijden: vrijdag t/m zondag, 11.00 – 17.00 uur

Entree: gratis