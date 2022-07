Expositie bij Foto21Bredevoort

BREDEVOORT – Van 12 augustus t/m 11 september 2022 is in de voormalige galerie Foto21 te Bredevoort een expositie te zien van het kunstenaarscollectief ‘De Kunstrijders’. Het thema van de tentoonstelling is ontleend aan ROSY FINGERED DAWN AT LOUSEPOINT, een beroemd schilderij van Willem de Kooning (1904-1997), een in Nederlands geboren kunstschilder die een groot deel van zijn leven in de Verenigde Staten heeft gewoond.

Met dit schilderij dat een abstracte weergave van een landschap is en uit niet meer dan een paar vegen gele, roze en bruine verf bestaat, heeft De Kooning geprobeerd de sensatie op te roepen die hij ervoer bij het zien van het ochtendgloren met de eerste zonnestralen als het begin van de nieuwe dag.

Veel is er gespeculeerd over wat De Kooning met dit schilderij bedoeld kan hebben. Staat het symbool voor het besef van het voortschrijden van de tijd? Of symboliseert het juist tijdloosheid, de mogelijkheid van een nieuwe begin. Of gaat het vooral om een gevoel van schoonheid dat de dageraad bij ons oproept, het eerste licht van de morgen dat zich met zijn roze vingers over het land en de zee uitspreidt en is het een poging om dit gevoel in een schilderij tot uitdrukking te brengen?

‘Het water reflecteert,’ zei De Kooning over de baai bij Louise Point, ‘maar ik reflecteer op het water.’ De wereld werkt volgens zijn eigen wetten, onverschillig of we leven of sterven, maar we maken hem toch tot de onze door dikke gele strepen op een doek te gieten.

Dit prachtige schilderij met poëtische titel heeft de kunstenaars die aan de tentoonstelling in Foto21 deelnemen, geïnspireerd tot het maken van nieuw werk. Ter voorbereiding van de expositie hebben de deelnemers opnieuw gekeken naar het werk van deze bekende expressionist waarna iedereen op zijn/haar eigen wijze invulling heeft gegeven aan het thema.

Veel kunstdisciplines zijn vertegenwoordigd in deze tentoonstelling o.a. tekeningen, schilderijen, beelden en foto’s.

De Kunstrijders zijn: Maria C Brouwer, Karen van Dooren, Piet Post, Bert Taken en Dinie Wikkerink. Gast-exposanten zijn Ella Koopman en ieteke van Kuik.

Een expositie van De Kunstrijders

12 augustus – 11 september 2022

Foto21Bredevoort

’t Zand 21, 7126 BG Bredevoort

Openingstijden

za – zo: 11.00 uur – 17.00 uur

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....