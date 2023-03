Expositie ‘Dubbelspel: Michiel Zuidervaart & Piet Post’ in de Koppelkerk Bredevoort

BREDEVOORT – Van vrijdag 7 april tot en met Pinkstermaandag 29 mei 2023 is in de Koppelkerk in Bredevoort de expositie ‘Dubbelspel: Michiel Zuidervaart & Piet Post’ te zien. Beide kunstenaars zijn te omschrijven als ‘maker van beelden’ en spelen met beelden, materialen en technieken. Het plezier in het maken en de fascinatie voor wat beelden teweegbrengen is duidelijk zichtbaar in hun werk.

Michiel Zuidervaart (1945) studeerde in 1972 af aan de Koninklijke Academie in Den Haag en is na vele omzwervingen in Bredevoort terechtgekomen. De rode draad in zijn werk is een verschuiving van realistisch werk naar een abstrahering van de thema’s die hem bezighouden. Zijn passie ligt in het maken van olieverfschilderijen, zijn fascinatie in de zeefdruktechniek en zijn kracht in de spontane manier van werken in zowel tekeningen als gouaches.

Piet Post (1948) houdt ook van spel en verbeeldt op een speelse manier de werkelijkheid. Humor is daarbij een onmisbaar ingrediënt. Zijn beelden bestaan vaak uit eenvoudige herkenbare vormen en hij werkt voornamelijk in hout, soms in combinatie met metaal of epoxyhars.

In de expositie ‘Dubbelspel’ vinden deze ‘makers van beelden’ elkaar in waardering voor elkaars werk. Zuidervaart en Post vullen elkaar aan: Zuidervaart beheerst de techniek van het materiaal waarmee hij werkt volledig en Post weet met zijn technisch vernuft en humor lichtvoetigheid aan te brengen in zijn werk.

De Koppelkerk is geopend van vrijdag tot en met zondag, van 11:00 tot 17:00 uur. Rondleidingen vinden plaats op alle dagen om 14:00 en 15:00 uur. De entree bedraagt €6 inclusief koffie of thee.

Meer informatie is te vinden op de website van de Koppelkerk: www.koppelkerk.nl.

