Expositie: Gaby Bovelander in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Van 21 februari tot en met 30 maart is in de bovenzaal van de Koppelkerk een expositie te zien van beeldend kunstenaar Gaby Bovelander (1931-2020). Haar omvangrijke en veelzijdige oeuvre, beheerd door de Stichting Gaby Bovelander, komt hier tot leven. De expositie biedt een bescheiden overzicht van haar werk, waarin thema’s als licht, natuur, dieren en de menselijke vergankelijkheid centraal staan.

Van bewogen jeugd naar gepassioneerd kunstenaarschap

Gaby Bovelander bracht haar jeugd door in Nederlands-Indië en zat tijdens de oorlog in Japanse interneringskampen. Na haar opleiding aan de Kunstacademie in Arnhem, specialiseerde ze zich in monumentale kunst en glas-in-lood. Haar werk is onder andere te zien in de Kapel in Hoog Soeren en de Jachtlaankerk in Apeldoorn.

In 1966 richtte ze in Apeldoorn een kunstschool op, die later uitgroeide tot Gigant, Markant in cultuur. Gedurende haar carrière bleef ze experimenteren met stijlen en technieken, van magisch-realistische landschappen tot lyrisch abstracte werken en digitale kunst. Haar boek Banjoe Biroe 10 (2016) vertelt over haar tijd in het interneringskamp en de invloed hiervan op haar werk.

Documentaire & publicaties

Tijdens de expositie zijn diverse publicaties over en van Gaby Bovelander in te zien en te koop. Ook wordt de documentaire Ik woon in mijn atelier vertoond.

Praktische informatie

📍 Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

📅 Datum: 21 februari – 30 maart 2025

⏰ Openingstijden: Vrijdag t/m zondag, 11:00 – 17:00

🎟️ Entree: €7 incl. koffie/thee | Vanaf 28 februari: vrije gift (€5 richtlijn)

🎤 Rondleidingen: Elke vrijdag, zaterdag en zondag om 14:00 & 15:00

🔗 Meer informatie: www.koppelkerk.nl

