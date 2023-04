Expositie Gelatenboek – Thea Zweerink in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Thea Zweerink is een kunstenaar die mensen schildert met een verhaal. Hoewel hun verhaal misschien niet altijd duidelijk zichtbaar is, is het altijd voelbaar in haar werken. Ze laat zich inspireren door oude foto’s in fotoalbums, kranten en internet om vooral onbekende mensen te schilderen. Zweerink gebruikt verschillende technieken en materialen, vaak werkend met olieverf, maar ook met inkt, acryl, dunnere prints en installaties om haar stukken te maken. De zichtbare lagen in haar werken verwijzen naar een tijd die voorbij is gegaan en roepen een gevoel van herinnering en reflectie op.

Begin 2022, toen Nederland nog in de greep was van de pandemie, had Zweerink tijd om met nieuwe ideeën te komen en te blijven werken. Als schilder van gezichten besloot ze haar Facebook-‘vrienden’ op te roepen om een foto van zichzelf in te sturen om een ‘gezichtsboek’ te maken. Ze werd overspoeld met reacties en ging aan de slag met het schilderen van elk portret op een rond canvas om de verschillende foto’s met elkaar te verbinden. In de loop van het jaar kwamen er gestaag nieuwe werken bij, wat resulteerde in ongeveer 60 schilderijen die samen een speciale plaats verdienden als het “Gelatenboek”.

De bovenzaal van de Koppelkerk is nu de gelukkige ontvanger van deze collectie. De tentoonstelling toont niet alleen de schilderijen, maar belicht ook het artistieke proces: Zweerinks zoektocht naar de juiste vorm, werken op papier, het boekje met foto’s en een overzichtsboekje met alle schilderijen. De cirkel is rond: echte mensen met echte levens sturen digitale foto’s in via Facebook, en nu worden ze geportretteerd als schilderijen in een fysiek Gelatenboek, waar ze worden bekeken door andere echte mensen die misschien zelfs een foto van zichzelf op Facebook plaatsen.

Praktische informatie:

Locatie: Bovenzaal van de Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Data: vrijdag 21 april t/m maandag 5 juni 2023

Openingstijden: De bovenkamer is bereikbaar tijdens de reguliere openingstijden, van vrijdag tot en met zondag van 11:00 tot 5:00 uur.

Op zondag 23 april en zondag 28 mei is er een Meet &Greet met de artiest.

Toegangsprijs voor de kerkzaal en bovenzaal: €6,- inclusief koffie of thee.

