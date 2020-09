Expositie graphic novels in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Gedichten vertalen in stripvorm: dat is het werk van grafisch vormgever Marc Weikamp (Lichtenvoorde, 1976). Van 9 oktober tot en met 22 november toont hij in de Koppelkerk in boekenstadje Bredevoort zijn drie poëtische graphic novels: ‘Piet Paaltjens in beeld’, ‘De hoofdige boer’ en zijn nieuwste werk ‘Dichter in de Achterhoek’.

Dichter in de Achterhoek

De Achterhoek kent een rijke literaire traditie. Vele dichters brachten een ode aan de mooie Achterhoek. Weikamp vertaalde zes bekende en bepalende gedichten en liedteksten uit de afgelopen vijf eeuwen in beeldverhalen en bundelde ze in de graphic novel ‘Dichter in de Achterhoek’ (2020). Op eigentijdse en creatieve wijze wil de expositie bezoekers van jong tot oud kennis laten maken met het rijke (Achterhoekse) poëtische erfgoed. De beeldverhalen worden in de Koppelkerk getransformeerd tot een expositie en reiken van Gerrit Achterberg tot Normaal, van A.C.W. Staring tot Hans Keuper. Naast ‘Dichter in de Achterhoek’ exposeert Weikamp ook zijn twee eerdere graphic novels over Piet Paaltjens (2016) en A.C.W. Staring (2017).

Workshops en rondleidingen

Tijdens de expositie zal Marc Weikamp tevens ter plekke in de Koppelkerk werken aan een ‘levend kunstwerk’. Zo kan de bezoeker stapsgewijs zien hoe de grafisch vormgever te werk gaat. Ook zal de kunstenaar gedurende de expositie drie workshops geven: op 17 oktober, op 31 oktober en op 14 november. De plaatsen zijn beperkt, reserveren kan via www.koppelkerk.nl. Elke vrijdag, zaterdag en zondag om 14.00 en 15.00 uur biedt de Koppelkerk een rondleiding door de expositie aan.

De expositie kwam tot stand met steun van Provincie Gelderland, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting De Gaostok en Stichting Pak An.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Looptijd expositie: 9 oktober t/m 22 november

Openingstijden: vrijdag t/m zondag 11.00 – 17.00 uur

Entree: € 6,- incl. kop koffie/thee

Reserveren: www.koppelkerk.nl