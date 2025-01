Expositie ‘Ik zou je graag in een doosje willen doen’ in Bredevoort

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

BREDEVOORT – In de Koppelkerk te Bredevoort organiseert Kunstenaarscollectief Breekijzer de expositie ‘Ik zou je graag in een doosje willen doen’. Dit unieke project is geïnspireerd door een liedje van Annie M.G. Schmidt, gezongen door Donald Jones, en vormgegeven door Marion van Noord. Zij nodigde leden van het kunstenaarscollectief uit om kunstwerken te maken rondom het thema doosjes.

Een doosje als kader

Een doosje vormt een prachtig kader om beelden in te creëren. Voorstellingen in een doosje kunnen variëren van kijkdoosjes tot driedimensionale kunstwerken. Het idee van iets of iemand in een doosje bewaren roept verschillende associaties op: is het om te koesteren, te bewaken, of misschien wel te bezitten? Deze dubbele lading maakt de expositie zowel visueel als inhoudelijk intrigerend.

Vrijheid binnen grenzen

De deelnemende kunstenaars kregen de opdracht een kunstwerk te maken binnen de maximale afmeting van 40 cm³, maar waren vrij in techniek en materiaalgebruik. Het resultaat: een veelzijdige collectie van maar liefst 65 kunstwerken, gemaakt door 15 kunstenaars, die elk een eigen interpretatie van het thema geven.

Bezoek de expositie

De expositie is te bezoeken van 3 januari tot en met 16 februari 2025. Bewonder de uiteenlopende en creatieve invullingen van deze bijzondere opdracht en ontdek hoe een klein doosje een groot verhaal kan vertellen.

Voor meer informatie over openingstijden en locatie: www.koppelkerk.nl.

