Expositie ‘Leporello’ in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Maar liefst 25 kunstenaars zijn de uitdaging aangegaan om een kunstobject te maken van een leporello. De diversiteit in aanpak heeft geleid tot een expositie waarin veel te zien en te beleven is. Van 2 december tot en met 22 januari worden de bijna veertig leporello’s tentoongesteld in de bovenzaal van de Koppelkerk in Bredevoort.

Leporello

Een leporello, ook wel een harmonicaboek genoemd, is een boekwerk dat in meerdere slagen zigzag is gevouwen. Het kan variëren van enkele tot tientallen vouwen. Anders dan in een gewoon boekwerk zijn de afbeeldingen goed naast elkaar te bekijken. Dit maakt een leporello zeer geschikt om een verhaal mee te vertellen.

De kunstenaars van het collectief Breekijzer en het Bocholtse Fkk zijn door deze vorm geïnspireerd geraakt tot het maken van een aantal kunstobjecten. Voor het maken van de boekjes waren er een aantal spelregels opgesteld. Zo mochten de kunstenaars iets met, in of op het boekje maken. Verder waren ze vrij in het gebruik van techniek wat resulteerde in een grote diversiteit: van tekeningen tot foto’s en van schilderingen tot knip en plak werk.

De leporello’s zijn gemaakt van tekenpapier, bestaan uit tien vellen en zijn elk 10 bij 15 cm groot. Door de eenheid in het formaat is een samenhang in het geheel ontstaan.

Deelnemende kunstenaars

Luci Aversteeg, Emeke Buitelaar, Wim van den Camp, Karen van Dooren, Ute Ida Fischer, Marij van Hameren, Dilly Helmink, Rido Jansen, Ingo Krasenbrink, Josette Lenders, Hans Mellendijk, Maria Neumann, Marion van Noord, Hans Oldenhof, Heleen Posthumus, Sieglinde Potthoff, Anja Sennema, Hans Sennema, Hans Michael Spogahn, Judith Spook, Ton van Vliet, Ria Wiendels, Cynthia van Wijngaarden, Dinie Wikkerink en Thea Zweerink.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: 2 december 2022 tot en met 22 januari 2023

Openingstijden: vrijdag, zaterdag en zondag van 11:00 – 17:00 uur

Entree Koppelkerk: € 6,- incl. kop koffie/thee

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....