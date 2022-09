Expositie ‘Mystiek licht’ in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Zonlicht dat gevangen wordt in witte doeken met portretten. Schilderijen die landschappen tonen en tegelijk raadselachtig zijn. Licht dat er is bij de gratie van duisternis. Het is een greep uit de kunstexpositie ‘Mystiek licht’, die van vrijdag 7 oktober tot en met zondag 27 november te zien is in de Koppelkerk in Bredevoort.

Mystiek licht

Vanaf het prille begin van de mensheid tot nu spreekt het fenomeen licht tot de verbeelding. Zegswijzen als ‘het licht hebben gezien’, ‘een verlichte geest’ en ‘licht in de duisternis’ wijzen in die richting. Ook in diverse religies speelt de tegenstelling tussen licht (het goede) en donker (het slechte) een hoofdrol. Mystieke ervaringen, zoals visioenen of bijna dood-ervaringen, worden tevens altijd omschreven als lichtervaringen.

Het thema ‘Mystiek licht’ is vormgegeven door zeven kunstenaars, die sinds 2019 samen opereren onder de naam Rende7vous. Ze zijn bijna allemaal werkzaam in de Achterhoek en werken in verschillende disciplines: schilderen, fotograferen, beeldhouwen en installeren. Hun werk is sereen, ingetogen en verstild. Het nodigt uit tot overdenken en het ervaren van schoonheid en troost.

Mystieke ervaring

Elke kunstenaar heeft zijn of haar eigen werkwijze gevonden om de betekenis van ‘Mystiek licht’ in te vullen’. Zo zijn de beelden van Anjeliek Blaauw landschappelijk, maar tegelijk ook raadselachtig. Haar beelden zijn abstract en niet eenduidig, wat voor een mystieke ervaring kan zorgen.

Monique Klaassen probeert al schilderend een mystieke ervaring vorm te geven, waarin de dagelijkse werkelijkheid anders wordt ervaren. Haar werk wordt gekenmerkt door lichtheid, helderheid en tijdloosheid.

Waar Klaassen vooral het positieve opzoekt, ziet Philipp Pohl het mystieke juist als iets duisters, mysterieus en iets dat de rede tart. Mystieke ervaringen zijn voor hem als het aanraken van een goddelijke of absolute realiteit. Licht speelt hierin een belangrijke rol.

Licht

Maarten Rots laat het mystieke licht zien met behulp van diaprojectors en glas-in-lood. Daarmee wordt een kleurrijk schouwspel op de muren geprojecteerd. Door de lichtbronnen steeds te verplaatsen verandert voortdurend het tafereel waarbinnen Rots met zijn camera zoekt naar verwondering en daarbij de labyrintische composities vastlegt.

Dinie Wikkerink focust in haar foto’s op het natuurlijke licht, op het minimale dat nog zeggingskracht bezit. Het is het licht dat er is bij de gratie van de duisternis. Mystiek licht als vorm voor stilte en eenvoud.

Fotografe Verena Winter maakte haar werk vanaf de eerste coronalockdowns in 2020 tot afgelopen zomer. Ze zag het pure en eenzame licht en tegelijk het sombere licht, wat voor haar een weerspiegeling is van een soort droefheid over de onvrede in de wereld.

Tijdens wandelingen in het bos ving Thea Zweerink het zonlicht in de winter en de zomer op twee witte doeken. In haar atelier werden deze werken met portretten en met enkele lagen aangevuld.

Praktische informatie

De Koppelkerk is geopend van vrijdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Om 14.00 en 15.00 uur wordt er een rondleiding door de expositie gegeven. Tijdens de rondleiding wordt er meer achtergrondinformatie over de kunstenaars en kunstwerken gegeven. Daarnaast is de bovenzaal van de Koppelkerk het werk van kunstenaar Jaap de Jonge te zien. Tot en met 27 november worden diverse tekeningen en grafische werken van hem getoond. De entree van de Koppelkerk bedraagt € 6,- (inclusief kop koffie/thee en eventuele rondleiding).



