Expositie ‘t Wringt in de bovenzaal van de Koppelkerk

BREDEVOORT – Van 8 augustus tot en met 21 september 2025 is in de bovenzaal van de Koppelkerk de tentoonstelling ’t Wringt te zien, met werk van kunstenaars Ingrid Slaa en Nelleke Ponsteen. In deze duo-expositie staat het menselijk lichaam centraal, als bron van zowel kwetsbaarheid als kracht.

De samenwerking tussen Slaa en Ponsteen levert een indringende beeldtaal op waarin het lichaam wordt onderzocht, bevraagd en getoond in al zijn facetten. Ronde, zachte vormen worden afgewisseld met weerbarstige poses: handen als klauwen, lijven die zich opkrullen of juist uitstrekken. Deze lichaamstaal spreekt over beklemming en onvrijheid, maar ook over schoonheid, autonomie en het verlangen naar ruimte.

Ingrid Slaa werkt ruimtelijk en maakt afdrukken van haar eigen lichaam(sdelen). Deze vormen gebruikt ze als op zichzelf staande sculpturen of als onderdeel van installaties. Nelleke Ponsteen kiest juist voor de tekening als medium. Met potlood, houtskool en pastel legt ze zichzelf vast op papier, in uiteenlopende formaten, waarbij ze telkens haar eigen lichaam als model gebruikt.

De expositie ’t Wringt is te bezoeken op vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur in de bovenzaal van de Koppelkerk. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld (richtlijn: €5).

Praktische informatie:

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort Periode: 8 augustus t/m 21 september 2025 Openingstijden: vrijdag t/m zondag, 11.00 – 17.00 uur Toegang: vrije gift (richtlijn €5)



Meer info: www.koppelkerk.nl

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in