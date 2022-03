Expositie veelzijdig kunstenaar Joop Kruip

BREDEVOORT – Meer dan zestig jaar is Joop Kruip actief geweest als beeldend kunstenaar. Met zijn scheppingsdrang laat hij een omvangrijke collectie na, waarin het eigene en de veelzijdigheid van Kruip terug is te zien. Hij liet zich niet beperken tot een stijl, onderwerp of techniek, maar bewoog zich met speels gemak in het gehele spectrum van de beeldende kunst. Zijn tekeningen, schilderijen, grafische werken, sculpturen en mozaïek zijn van 8 april tot en met 15 mei te zien in de Koppelkerk.

Joop Kruip

Joop Kruip (Lichtenvoorde 1935 – Aalten 2016) studeerde in 1956 cum laude af aan de Academie voor Kunst en Industrie (AKI) in Enschede in de richting Monumentaal-, Portret- en Vrij Schilderen. Tijdens zijn studie werd de van nature nieuwsgierige en fantasierijke Kruip gevoed met lessen over diverse technieken en materiaalonderzoek. Zijn hele leven lang blijft hij onvermoeibaar nieuwe paden kiezen en blijft hij met een verscheidenheid aan materialen vorm, lijn en kleur binnen een compositie onderzoeken.

Alles blijkt de moeite waard, alles kan een onderwerp zijn

Het werk van Joop Kruip laat niet een eenduidige stijl zien of zich inperken tot één medium, techniek of onderwerp. In zijn vroege werk zijn er vaak nog sporen zichtbaar van zijn katholieke achtergrond, in zijn latere werk is het vooral de directe omgeving die zich leent als onderwerp. Met een blijvende verwondering observeerde Joop Kruip zijn omgeving. Door langzaam op de dingen af te lopen en het van alle kanten te bekijken, wist hij het vertrouwde steeds opnieuw te verbeelden en diepgang te vinden in datgene wat er al is. Met tekeningen, grafiek, schilderkunst, keramiek, beeldhouwkunst en monumentale gebieden als mozaïek, wandschildering en vensters bewoog hij zich tussen figuratie en abstractie, met als uitgangspunt de waarneming.

“Ik ben bezig met mijn handen, en ik denk”,

Het werken naar waarneming gaf Joop Kruip keuzemogelijkheden. Het liet hem vrij in het creëren in het hier en nu. Spelenderwijs ontdekte hij nieuwe mogelijkheden en liet hij de dingen gebeuren. Hij verwonderde zich over de mooie ontdekkingen, die toevalligerwijs ontstonden tijdens het proces. Het creëren was voor Joop Kruip een constante wisselwerking tussen het hoofd en zijn handen, als een dialoog met zichzelf, tussen de handen die bezig zijn en het hoofd dat denkt.

Rondleidingen & audio

Elke vrijdag, zaterdag en zondag biedt de Koppelkerk om 14.00 en 15.00 uur een uitgebreide rondleiding aan door de expositie. Een bezoek aan de Koppelkerk kan van tevoren worden geboekt via www.koppelkerk.nl. Dit is echter niet noodzakelijk; een spontaan bezoek aan de Koppelkerk is ook mogelijk. Aanmelden voor de rondleiding is wel raadzaam, vanwege het maximum aantal deelnemers.

In de expositie zijn ook audiofragmenten te beluisteren. Hiervoor heeft men een mobiele telefoon en een koptelefoon of oortjes nodig. Een koptelefoon is ook verkrijgbaar bij de balie van de Koppelkerk.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....