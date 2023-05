Expositie: Voorbij het bladerdak – Dilly Helmink

BREDEVOORT – Dilly Helmink (Heelweg, 1965), schildert vanuit een gedachte of herinnering. Al schilderend onderzoekt ze wat kleuren en vormen doen en laag over laag groeit het beeld. Ze schildert door totdat haar gevoel zegt dat het klaar is.

Naast het schilderen ontwerpt Dilly Helmink patronen en dessins voor textiel, behang en stationery. Haar eigen schilderijen en tekeningen dienen daarbij als inspiratiebron: ze zoekt naar interessante delen om mee te spelen, knippen, plakken en combineren. Zoekend naar rust en evenwicht maar ook naar het onverwachte. Vervolgens worden deze delen digitaal omgezet in patronen.

Deze manier van werken vormt het uitgangspunt voor de expositie ‘Voorbij het bladerdak’. Aan de hand van het kleine schilderij ‘Bladerdak’ zijn patronen en dessins ontstaan. Meestal is het oorspronkelijke schilderij niet meer herkenbaar. Hoewel de werken dus allemaal vanuit hetzelfde werk zijn ontstaan, is ‘Voorbij het bladerdak’ een zeer afwisselende tentoonstelling. De bovenzaal van de Koppelkerk bestaat uit drie ruimtes en elk van deze ruimtes heeft een eigen uitstraling gekregen.

Dilly Helmink is aangesloten bij Kunstenaarscollectief Breekijzer, dat beroepsmatig werkende kunstenaars in de Euregio, met name Oost-Gelderland en de Achterhoek, verenigt. Het collectief heeft haar thuisbasis in de DRU-cultuurfabriek in Ulft. Daarnaast vindt een deel van haar activiteiten plaats in de Koppelkerk, vrijplaats voor kunst en cultuur, in Bredevoort. Het collectief telt ongeveer vijftig leden en heeft een tweeledige functie.: ten eerste elkaar inspireren en ondersteunen; ten tweede als groep, maar ook individueel, naar buiten treden om het werk aan het publiek te tonen. Het collectief vertegenwoordigt een breed scala aan kunstenaars: schilders, beeldhouwers, fotografen, grafici, installatiekunstenaars, dichters en schrijvers.

Voor meer informatie over Kunstenaarscollectief Breekijzer: https://kc-breekijzer.nl/

Praktische informatie

Locatie: bovenzaal Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Data: vrijdag 2 juni 2023 datum tot en met zondag 9 juli 2023

Openingstijden: de bovenzaal is toegankelijk tijdens reguliere openingstijden, vrijdag tot en met zondag, 11:00 – 17:00. Meet & Greet met de kunstenaar te vinden op de website.

Entree kerkzaal + bovenzaal: €6 incl koffie/thee

