Exposities Panta Rhei en Leporello’s verlengd tot en met 22 januari.

BREDEVOORT – Acht leden van het Oostgelders Fotografen Collectief hebben zich in het thema Panta Rhei ondergedompeld. Panta Rhei – ‘Alles stroomt,’ stelde de oud-Griekse wijsgeer Heraclitus. Hij bedoelde dat alles voortdurend in transitie is. Neem de rivier: je stapt nooit in dezelfde rivier, omdat het water van de rivier altijd stroomt en dus nooit hetzelfde is. Het resultaat is samen het de expositie Leporello’s (in de bovenzaal) tot en met 22 januari 2023 te zien in de Koppelkerk.

Op uiteenlopende wijzen hebben de fotografen Panta Rhei (‘alles stroomt’) tot uitdrukking gebracht. De verbeelding ligt bij de één dichter bij het constante en bij de ander dichter bij het veranderlijke. Daarnaast zijn er verschillende interpretaties van stromen te zien, in de mens en in de omgeving. Wat de fotografen bindt is een onderzoekende blik, een persoonlijke aanpak en een grote betrokkenheid.

Tegelijkertijd is in de bovenzaal de expositie Leporello’s – het boek als kunstobject te zien.

Maar liefst 25 kunstenaars zijn de uitdaging aangegaan om een kunstobject te maken van een leporello. De diversiteit in aanpak heeft geleid tot een expositie waarin veel te zien en te beleven is.

Leporello

Een leporello, ook wel een harmonicaboek genoemd, is een boekwerk dat in meerdere slagen zigzag is gevouwen. Het kan variëren van enkele tot tientallen vouwen. Anders dan in een gewoon boekwerk zijn de afbeeldingen goed naast elkaar te bekijken. Dit maakt een leporello zeer geschikt om een verhaal mee te vertellen.

Praktische informatie

De Koppelkerk is geopend van vrijdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Om 14.00 en 15.00 uur wordt er een rondleiding door de expositie gegeven. Tijdens de rondleiding wordt er gedurende zo’n 45 minuten achtergrondinformatie over de kunstenaars en de kunstwerken gegeven. Naast de expositie ‘Panta Rhei’ is in de bovenzaal van de Koppelkerk de tentoonstelling ‘Leporello’s als kunstobject’ te zien. De entree van de Koppelkerk bedraagt € 6,- (inclusief kop koffie of thee en een eventuele rondleiding).

