Fietstocht van de maand juli, uitgegeven door VVV Bredevoort

BREDEVOORT – De derde fietstocht van het seizoen 2022 ligt vanaf 1 juli weer voor u klaar. Deze is 60 km lang en kan ingekort worden tot 40 km (als u hiervoor kiest, mist u wel een mooi deel van deze route: “Achterlangs Bocholt”).

Deze route heeft de naam “Achterlangs Bocholt” gekregen, daar deze route voor het grootste gedeelte door en langs het Duitse Bocholt loopt. Het mooiste deel van de route gaat via smalle, kronkelende weggetjes door het buitengebied. Bij de Asee kunt u evt. kiezen voor de korte route van in totaal 40 km. De 20 extra kilometers, die u vanaf de Bocholtse Asee kunt fietsen, gaan over een prachtig glooiend terrein. Laat u verrassen.

Start en finish zoals gewoonlijk vanaf VVV, Markt 8 te Bredevoort.

Kosten € 2,50 per routeboekje, bij VVV Bredevoort, Markt 8.

Tel. 0543-452380 vvvbredevoort@gmail.com

