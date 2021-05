Deel dit bericht













BREDEVOORT – Bij VVV Bredevoort ligt de fietstocht van de maand juni voor u klaar om gefietst te worden. Start en finish zoals gewoonlijk vanaf VVV, Markt 8 te Bredevoort. De lengte van de tocht is deze keer ca. 45 km en is, met de omweg via Zwillbrock, ca. 10 km langer. Houd u er wel rekening mee dat Duitsland voorlopig nog strenge coronaregels heeft.

Elke maand is het opnieuw een verrassing welke richting het op gaat. Op de eerste tocht van dit jaar fietst u door het Woold en bovenlangs Winterswijk – indien mogelijk eventueel met een uitstapje naar Zwillbrock. De smalle en weinig bekende weggetjes geven u een unieke indruk van onze zeer aantrekkelijke Achterhoek. Via Meddo, het Rommelgebergte en langs het Korenburgerveen fietst u weer terug naar Bredevoort.

Kosten € 2,50 per routeboekje, bij VVV Bredevoort, Markt 8.

Tel. 0543-452380

vvvbredevoort@gmail.com