Fietstocht van de maand mei, uitgegeven door VVV Bredevoort

BREDEVOORT – De eerste fietstocht van het seizoen 2022 ligt weer voor u klaar. Deze is 55 km lang en loopt deels door het Duitse grensgebied.

Vanaf Bredevoort fietst u langs de rand van Aalten, via rustige wegen en paden naar Dinxperlo. Ook Isselburg ligt op de route net als het fietspad langs de Bocholtse AA. Door de buitenwijken van Bocholt draait u weer richting de Achterhoek om via de Schmuggelkamp weer op de Haart uit te komen. Dan is het nog maar even en u bent terug in het stadje Bredevoort.

Start en finish zoals gewoonlijk vanaf VVV, Markt 8 te Bredevoort.

Kosten € 2,50 per routeboekje, bij VVV Bredevoort, Markt 8.

Tel. 0543-452380 vvvbredevoort@gmail.com

