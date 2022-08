BREDEVOORT – De vijfde fietstocht van het seizoen 2022 ligt vanaf 1 september weer voor u klaar.

Deze fietstocht van de maand september heeft een lengte van ca. 52 km. Er is gekozen om via de kerkenpaden te laten zien hoe mooi onze directe omgeving wel is. De zeer goed onderhouden smalle fietspaden lopen langs beekjes, boerderijen met fraai aangelegde tuinen en slingeren zich tussen weilanden naar dorpen langs de route. Het coulisselandschap laat zich van zijn beste kant zien.

Start en finish zoals gewoonlijk vanaf VVV, Markt 8 te Bredevoort. Kosten € 2,50 per routeboekje, bij VVV Bredevoort, Markt 8.

Tel. 0543-452380 – vvvbredevoort@gmail.com

