Filmavond ‘Hannah Arendt’ in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Op vrijdagavond 26 augustus wordt de bijzondere film ‘Hannah Arendt’ getoond in de Koppelkerk. De film toont het verhaal van de Duits-Joodse filosofe Hannah Arendt, een eigenzinnige vrouw die tegen de stroom in durfde te gaan. Met haar boek ‘De banaliteit van het kwaad’, dat zij schreef naar aanleiding van het Adolf Eichmannproces, maakte zij een controverse los. Met haar ideeën veranderde ze de wereld.

Arendt, gespeelt door Barbara Sukowa, vlucht voor de nazi’s naar Amerika waar ze gaat werken als journalist en docent. In de jaren zestig neemt ze een baan aan bij de krant ‘The New Yorker’ en mag ze verslag doen van het proces van de SS’er Adolf Eichmann in Israël. Ze omschrijft hem niet als een gruwelijk monster, maar als een nietszeggend mannetje. Iets dat bij veel mensen in het verkeerde keelgat schiet. Men zag het boek als een verdediging van Eichmann en een aanklacht tegen de Joodse leiders.

De banaliteit van het kwaad

In de film wordt op een boeiende manier de theorie van Hannah Arendt verteld. Zo sluit de film af met een slottoespraak, waarin Arendt aan een groep studenten vertelt dat het proces van Eichmann over een type misdaad ging dat voorheen nog niet bestond. Het was niet een systeem of een ideologie die werd berecht, het was alleen een man die terechtstond voor zijn daden. Eichmann toonde aan dat het grote kwaad wordt begaan door ‘niemand’, mensen zonder motieven of bedoelingen. Arendt omschreef dit als de banaliteit van het kwaad.

Vrijheid, gelijkheid en eigenheid

De film wordt vertoond in het kader van het project ‘Vrijheid, gelijkheid en eigenheid’, waarin culturele vrijplaats de Koppelkerk in Bredevoort de hele zomer aandacht vraagt voor het kunnen zijn wie je wilt zijn. De bijbehorende tentoonstelling waarin het werk wordt getoond van vijftien uitzonderlijke kunstenaars is nog tot en met 4 september te zien.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: vrijdag 26 augustus

Aanvang: 20.00 uur

Entree: € 7,50 incl. popcorn

Reserveren: www.koppelkerk.nl

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....