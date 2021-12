Filmhuis Bredevoort toont One Flew Over the Cuckoo’s Nest

BREDEVOORT – Op zondagmiddag 12 december wordt in Kulturhus ’t Grachthuys de filmklassieker One Flew Over the Cuckoo’s Nest uit 1975 vertoond. Jack Nicholson speelt hierin een legendarische hoofdrol van de charismatische McMurphy, die terechtkomt op een psychiatrische afdeling, onder de strenge hoofdzuster Ratched (Louise Flatcher).De film won maar liefst 5 Oscars, waaronder Beste Film, Beste Regie en Beste Mannelijke en Vrouwelijke Hoofdrol.

Om aan het zware werk in de gevangenis te ontkomen, doet de charismatische kruimeldief Randal McMurphy zich voor als psychiatrisch patiënt. In de inrichting waar hij geplaatst wordt, zet hij de boel op stelten met kaartspelletjes, basketbalwedstrijden en uitstapjes. Dit alles is geheel tegen de zin van hoofdzuster Ratched, die hem voortdurend op de huid zit.

Naast een kritiek op de methoden in de psychiatrie in de jaren ‘50, zoals elektroshocktherapie en lobotomie, zit er in de film nog een extra maatschappijkritische laag over de behandeling van de Indianen in Amerika. Bovendien worden behandelingen, ook bij degenen die vrijwillig in de kliniek verblijven, onder dwang opgelegd en komt er regelmatig bruut geweld aan te pas. Patiënten wordt niet verteld welk medicijn ze krijgen en waarom. McMurphy merkt daarbij op dat de patiënten in wezen niet gestoorder zijn dan de gemiddelde mens op straat. Daarbij is het opvallend dat artsen en verplegend personeel grotendeels wit en de bewaarders uitsluitend zwart zijn: rassenongelijkheid was nog springlevend.

Filmhuis Bredevoort vertoont One Flew Over the Cuckoo’s Nest in het kader van het project ‘Insider Art – van outsider naar insider’, waarin culturele vrijplaats de Koppelkerk in Bredevoort het hele najaar aandacht vraagt voor psychische kwetsbaarheid.

Praktische informatie

De filmvertoning vindt plaats in Kulturhus ’t Grachthuys in Bredevoort. Aanmelden voor de film (€ 8,-) of voor de film met voorafgaand luncharrangement bij Brasserie ’t Grachthuys (€ 17,-) kan via info@brasseriegrachthuys.nl of 0543-451214. Gelieve hierbij te vermelden of het een reservering voor alleen de film betreft of de film mét luncharrangement. Betalen voor de film kan contant of contactloos via scannen QR-code met bankierenapp.

Locatie: Kulturhus ’t Grachthuys, Kruittorenstraat 1, in Bredevoort

Datum: zondag 12 december

Aanvang: 14.00 uur (zaal open: 13.30 uur)

Entree: € 8,- film of € 17,- lunch + film

Reserveren: info@brasseriegrachthuys.nl of 0543-451214

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....

Dit bericht is 135x gezien