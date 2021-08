Foto’s en schilderijen van legendarische rocksterren

Deel dit bericht













BREDEVOORT – Van 4 september tot en met 31 oktober toont de Koppelkerk in de bovenzaal een bijzondere tentoonstelling van De Club van 27: een groep rocksterren die allen op 27-jarige het leven lieten. Aanleiding voor deze expositie is dat Jim Morrison (The Doors) dit jaar 50 geleden de aarde verliet en het laatste lid van deze bizarre club, Amy Winehouse, dit jaar 10 jaar geleden overleed.

Club van 27

In de jaren ’70 van de vorige eeuw ontstond de naam ‘De Club van 27’ omdat rond 1970 een aantal prominente rocksterren bezweken op 27-jarige leeftijd, vaak aan een overdosis drugs, alcohol of een combinatie daarvan. Het waren zeker niet de minsten die op 27-jarige leeftijd het tijdelijke voor het eeuwige verruilden. Brian Jones, enfant terrible van de Rolling Stones, Janis Joplin, met de grote mond en het kleine hartje, Jim Morrison, voorman van The Doors en Jimi Hendrix, het gitaarwonder.

Kurt Cobain & Amy Winehouse

Toen in 1994 Kurt Cobain van Nirvana op zijn 27e overleed werd hij vanwege zijn levensstijl direct opgenomen in De Club van 27. Ook Amy Winehouse bezweek op haar 27e en gezien haar turbulente levensstijl paste zij ook in het rijtje. Echte muziekvorsers komen tot een aantal van 65 muzikanten/kunstenaars die zij tot de club willen laten behoren. Deze expositie houdt het bij de ‘the big six’.

Muziekfotografie

Eind jaren ’60 werden jonge fotografen gegrepen door het extravagante leven van de hippie-popsterren en voor het eerst ontwikkelde het vak muziekfotograaf zich tot een eigen genre in de fotografie dankzij bladen als Rolling Stone Magazine en New Musical Express. Baron Wolman, Jim Marshall en Gered Mankowitz, om er een paar te noemen, konden carrière maken dankzij de rockmuziek waarna een volgende generatie muziekfotografen popsterren kon maken. De extraverte, ruig levende sterren waren een dankbaar onderwerp voor de muziekfotografen. De zelfdestructieve levensstijl leverde mooie beelden, en nu een navrante conclusie, op.

Foto’s en schilderijen

Van 4 september tot en met 31 oktober 2021 toont de Koppelkerk in samenwerking met Music Inspired Art, V!P’s International Art Galleries en Glimlach Producties de tentoonstelling ‘De Club van 27’ met unieke, door de fotografen gesigneerde, prints en schilderijen van de hand van Mariet Wichers Schreur (Jet Art). De fotografen waarvan het werk te zien is behoren tot de wereldtop van de muziekfotografen. Veel van het tentoongestelde werk is tevens te koop. De expositie wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Aalten.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Looptijd expositie: 4 september tot en met 31 oktober 2021

Openingstijden Koppelkerk: vrijdag t/m zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur

Entree: € 6,- incl. kop koffie of thee + toegang exposities in bovenzaal en kerkzaal