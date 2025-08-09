Gé Vaartjes te gast in Literair Café Bredevoort met biografie Godfried Bomans

BREDEVOORT – In het weekend van de Augustus Boekenmarkt staat de Koppelkerk opnieuw in het teken van literatuur. Op vrijdagavond 22 augustus 2025 is neerlandicus en biograaf Gé Vaartjes te gast in het Literair Café, waar hij zijn recent verschenen biografie Vleugelman over Godfried Bomans bespreekt. De avond wordt visueel ondersteund door grafisch vormgever Pim Oxener.

De biografie Vleugelman schetst een gelaagd portret van Bomans: een charmante en geestige publieke figuur, maar ook een man vol twijfels en innerlijke strijd. Vaartjes werkte jarenlang aan dit boek en baseerde zich op diepgravend onderzoek en persoonlijke objecten uit het leven van Bomans. Hij beschrijft hem als een man die zijn tijd wist te duiden met lichte spot – “scherts en jokkernij” – maar ook met ernst en diepgang in zijn columns.

Godfried Bomans (1913–1971) werd bekend als schrijver, columnist en mediapersoonlijkheid. Zijn verblijf op het eiland Rottumerplaat is nog altijd legendarisch. Toch bleef hij een moeilijk te doorgronden figuur, gevormd door een jeugd vol luxe maar weinig emotionele warmte.

Volgens recensies is Vleugelman een indrukwekkend werk. NRC noemt het “overtuigend” en prijst Vaartjes’ vermogen om Bomans’ innerlijke worstelingen bloot te leggen. Tzum wijst op de omvang van het boek, dat je “met twee handen moet vasthouden”, terwijl Maarten ’t Hart eveneens vol lof is.

De lezing vindt plaats in de Koppelkerk, Koppelstraat 35 in Bredevoort. De deuren openen om 19:30 uur, aanvang is om 20:00 uur. Kaarten kosten €12,50 in de voorverkoop en €15 aan de deur. Aanmelden kan via www.koppelkerk.nl/agenda.

Meer informatie:

Website: www.koppelkerk.nl

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in