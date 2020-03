Geert Mak naar Bredevoort in Boekenweek

BREDEVOORT – Op vrijdag 13 maart is Geert Mak te gast in het Literair Café van de Koppelkerk om over zijn nieuwe boek ‘Grote verwachtingen’ te praten. In de Boekenweek vertelt hij in boekenstadje Bredevoort over de opvolger van zijn immens succesvolle ‘In Europa’ dat twintig jaar geleden verscheen.

Precies twintig jaar geleden werd de bestseller ‘In Europa’ gepubliceerd. Het was een verslag van een reis door Europa om te kijken hoe het continent er vlak voor de eeuwwisseling bij lag. Het boek beschreef de twintigste eeuw in Europa en hoe die in veel opzichten gruwelijke periode getekend door twee wereldoorlogen, ons heeft gevormd. Er volgde een gelijknamige televisieserie.

‘In Europa’ eindigde met een optimistische toon: Europa lag er mooi bij, er waren grote verwachtingen. Maar het werd snel anders: eurocrisis, bankencrisis, vluchtelingencrisis, terroristische aanslagen, nationalisme, radicale islam, een onvoorspelbare Trump, een sluwe Poetin. Er volgde een nieuwe reis van Geert Mak door Europa. Het resultaat is ‘Grote verwachtingen’ en neemt de draad op waar ‘In Europa’ eindigde, in 1999. Mak schetst de sfeer en stemming tijdens de eeuwwisseling, het optimisme dat toen hoogtij vierde maar dat gaandeweg verdween.

Op vrijdag 13 maart gaat Adrian Borggeve met Geert Mak in gesprek over zijn nieuwe boek. In de pauze zal de schrijver zijn boeken signeren.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35

Datum: vrijdag 13 maart 2020

Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Entree: € 15,- voorverkoop / € 17,50 avondkassa

Tickets: www.koppelkerk.nl