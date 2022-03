Gratis livestream Pieter Omtzigt

BREDEVOORT – Op vrijdag 18 maart geeft Pieter Omtzigt in het Kenniscafé van de Koppelkerk een lezing over zijn zorgen over de Nederlandse rechtsstaat. Omdat Pieter Omtzigt het belangrijk vindt dat ook mensen met een smalle beurs de avond kunnen bijwonen biedt de Koppelkerk een gratis livestream bij de lezing aan.

Pieter Omtzigt geeft een lezing over zijn boek ‘Een nieuw sociaal contract’. Hierin legt hij niet alleen de problemen bloot die hij ontwaart bij de overheid – en die zo pijnlijk aan het licht kwamen door de Toeslagenaffaire – maar doet hij ook concrete voorstellen om het “betonrot in onze rechtsstaat te herstellen”. Zoals betere bescherming van burgers tegen de overheid en betere macht en tegenmacht.

De lezing vindt plaats in de Koppelkerk in Bredevoort. De zaaltickets zijn inmiddels uitverkocht, maar de avond is gratis via livestream te volgen. Aanmelden hiervoor kan via www.koppelkerk.nl. De avond begint om 20.00 uur

