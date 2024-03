Gratis toegang bij Crawatte met theatervoorstelling ‘De Laatste Kans’.

BREDEVOORT – De muzikale smaken van Crawatte pasten niet in één hokje, dus speelden ze alle genres en talen door elkaar en strooiden kwistig met tv- en reclametunes. Van disco naar tango, van schlager naar samba; zo bouwden ze een eigen, absurde muzikale speeltuin. Spelen in je eigen bandje, dat schept een band voor het leven. Daar komen de drie mannen van Crawatte achter als ze terugkeren naar hun roots en elkaar opnieuw vinden, in de muziek. Ze hebben nog één kans om samen de wereld te veroveren, nu als theaterrockers. Het is daarom ‘De Laatste Kans’.

Zaterdagavond 16 maart is een try-out van hun nieuwe programma. De entree is gratis maar een vrije gift wordt gewaardeerd. Graag wel even aanmelden via www.koppelkerk.nl om teleurstellingen te voorkomen.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Data: 16 maart

Aanvang: 20.30u, zaal open om 20.00u.



Entree: gratis, maar vrije gift wordt gewaardeerd.

