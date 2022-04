Gunter Wagner exposeert met zijn mystieke objecten in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Vergeten woorden, verzonken begrippen, traumatische plaatsen, utopische werelden wekken bij Gunter Wagner een vloed van associaties op. De objecten, sculpturen en installaties die hier intuïtief uit voortkomen zijn vanaf 29 april te zien in de bovenzaal van de Koppelkerk in Bredevoort.

Mystieke objecten

Gunter Wagner verzamelt woorden, termen, symbolen en tekens tijdens het lezen van boeken, tijdens het luisteren naar gesprekken en tijdens zijn observaties. Woorden als ‘Wolkenkuckucksheim’ of ‘luilekkerland’ die in verschillende oude verhalen voorkomen, roepen bij hem associaties op. In zijn hoofd verbindt Wagner de woorden, utopische plekken en symbolen met elkaar, wat leidt tot nieuwe objecten.

De klank, de vreemdheid van het woord en de veelheid aan mogelijkheden vormen een inspiratiebron voor Gunter Wagner. Het raadselachtige en de manier hoe je het woord uitspreekt is voor hem van belang. Toch is niets hiervan letterlijk terug te zien in zijn objecten. Het mysterie moet volgens hem een mysterie blijven.

Gunter Wagner

Gunter Wagner (1952) is opgeleid tot machinist en monteur. Na zijn opleiding scheepsbouwkunde volgde hij van 1978 tot 1982 de studie Visuelle Kommunikation und Kunst aan de academie in Kassel. Tegenwoordig woont en werkt hij in Kassel en Ulft

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: 29 april t/m 12 juni 2022

Openingstijden: vrijdag, zaterdag en zondag van 11:00 – 17:00 uur

Entree Koppelkerk: € 6,- incl. kop koffie/thee

Reserveren: www.koppelkerk.nl

