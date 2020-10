Hendrickje, Rembrandts Lief: nog één keer terug in Bredevoort

BREDEVOORT – De ontroerende voorstelling Hendrickje, Rembrandts Lief is nog eenmaal terug. Na meer dan 300 optredens zal Hermi Hartjes de laatste voorstelling spelen. Waar anders dan in de Hendrickjes geboortestad Bredevoort? Op zaterdag 31 oktober brengt de theatermaakster een ode aan de Achterhoekse vrouw in de Koppelkerk.

Na het overlijden van haar vader, het hertrouwen van haar moeder en de ramp met de kruittoren vertrekt de 20-jarige Hendrickje vanuit het Achterhoekse garnizoensstadje Bredevoort naar Amsterdam. Ze wordt dienstmeid bij de beroemde schilder Rembrandt. Geertje Dircks, Rembrandts bedgenote is haar bazin. Als Hendrickje en Rembrandt een verhouding beginnen, moet Geertje weg. Ze wordt opgesloten in het Spinhuis te Gouda.

Hendrickje leeft nu samen met Rembrandt. In 1654 wordt Hendrickje – hoogzwanger – bestraft door de Kerkenraad. Ze leeft in hoererij. Oktober 1654 wordt hun dochtertje Cornelia geboren. Als de zaken slecht gaan, treedt Hendrickje kordaat op. Ze begint samen met Titus (Rembrandts zoon) een kunsthandel. Hendrickje overlijdt in 1663 op 38-jarige leeftijd. Ze wordt begraven in de Westerkerk te Amsterdam.

Hermi Hartjes vertelt het verhaal van Hendrickje Stoffels, de vrouw achter Rembrandt. Haar leven als dienstbode, minnares, huisvrouw en kunsthandelaar. Vanuit de duisternis een gouden lichtstraal op deze eenvoudige vrouw in het 17de eeuwse Amsterdam.

Na de pauze zal Hermi een brief voorlezen, geschreven door Cornelia van Rijn, de dochter van Hendrickje en Rembrandt. De dochter van Hendrickje en Rembrandt is eeuwenlang genegeerd. Bij elke Rembrandtherdenking, bij de zoveelste analyse, bij weer een nieuwe kijk op Rembrandt, ergert Cornelia zich aan de vooringenomenheid en de roddels. Ze heeft er genoeg van en stuurt de luisteraars – vanuit het hiernamaals – een brief.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zaterdag 31 oktober

Tijd: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Entree: vanaf € 15,- per persoon (bij een duoticket)

Reserveren: www.koppelkerk.nl

388 x bekeken, 388 x totaal bekeken