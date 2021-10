Herfstvakantie workshop voor kinderen bij de Koppelkerk

Deel dit bericht













BREDEVOORT – Als onderdeel van het nevenprogramma van de tentoonstelling ‘Insider Art’ organiseert de Koppelkerk in de herfstvakantie een workshop voor kinderen van 6 t/m 13 jaar. Tijdens deze workshop staan de ‘Kolozaïk’ van kunstenaar Maurits Sterkenburg centraal. Deze en het werk van elf andere kunstenaars, die allen kamp(t)en met psychische problemen, zijn momenteel te zien in de Koppelkerk.

Kolozaïk

Zondagmiddag 24 oktober vindt de workshop ‘Kolozaïk’ plaats. De workshop staat in het teken van textiel en de vrolijke poppen van kunstenaar Maurits Sterkenburg. Sterkenburg was als kind al in de weer met draadjes wol en knoopte van diverse kleuren draden bijzondere wezens. Tegenwoordig past hij diverse technieken toe om zijn kleurrijke poppen te maken, die hij ook wel ‘kolozaïk’ noemt: een kolos gekleurd als in een mozaïek, bestaande uit (acryl)wol.

Geïnspireerd op het werk van Maurits Sterkenburg gaan de kinderen zelf een figuur maken van wol. De workshop kost € 5,- per kind en duurt zo’n 75 minuten. Er is plaats voor acht kinderen en het reserveren van een plek is noodzakelijk.

De workshop begint met een bezoek aan de tentoonstelling en een korte introductie. Ouders, opa’s en oma’s zijn ook welkom, zij kunnen een bezoek brengen aan de tentoonstelling en na afloop genieten van een kop koffie of thee op ons terras of in het gezellige boekencafé. Zij betalen de reguliere entreeprijs van de Koppelkerk.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zondag 24 oktober

Aanvang: 13.30 uur

Entree workshop: € 5,- incl. glas ranja

Entree Koppelkerk: € 6,- incl. kop koffie thee (voor volwassenen); t/m 18 jaar gratis entree

Reserveren: www.koppelkerk.nl

Lees ook ....