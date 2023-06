Het Daan Sanders kwartet in de Koppelkerk

BREDEVOORT – De jonge pianist Daan Sanders (23) treedt op 1 juli met zijn kwartet op in de Koppelkerk. Jazz, fusion en klassiek: het Daan Sanders Kwartet gebruikt rauwe harmonieën en dromerige melodieën; van koude winternachten in Berlijn, tot zwoele zomerdagen in Amsterdam. Het kwartet zet een sfeer neerzet die doet denken aan de schelle gitaar-distortion van Kurt Rusenwinkel, de zwoele popcovers van Brad Mehldau en de klassieke klanken van J.S. Bach.

Jazz voor een jong publiek

Daan Sanders wil muziek maken die met de tijd meegaat en ook een jonger publiek aanspreekt. “Mijn doel is dat jonge mensen het kunnen waarderen. Het moet niet zo heftig worden dat er geen touw meer aan vast te knopen is. Het uitgangspunt is dat het simpel is, maar met een ruw randje.”

‘Ik wil muziek maken die voor jonge mensen begrijpelijk is. Moderne jazz, en geen Charlie Parker-bebopgedoe.’

Daan woont in Amsterdam, waar hij les kreeg van onder andere Harmen Fraanje en Rob van Bavel. Met het uitbrengen van zijn eerste drie albums heeft Daan Sanders ondertussen vele duizenden streams op Spotify. In november kwam zijn EP The Berlin Sessions uit, mede gebaseerd op zijn 6 maanden durend verblijf in Berlijn. Hoewel in The Berlin Sessions het rauwe geluid van Berlijn centraal staat, laat het kwartet zich ook beïnvloeden door de subtielere, klassieke klanken van Daans geboortestad Amsterdam. Daan laat in zijn muziek jazz, fusion en klassiek samenkomen.

Hij speelde solo, met trio of kwartet o.a. in Berlijn, op het Laren Jazzfestival en in het Bimhuis. In november vorig jaar speelde hij een uitverkocht release concert voor The Berlin Sessions in Splendor Amsterdam.

Het kwartet bestaat uit:

Daan Sanders | Piano

Adrian Bifano | Elektrische Gitaar

Matteo Mazzù | Elektrische Bas

Miklós Kovács | Drums

Zaterdag 1 juli

Koppelkerk Bredevoort

Zaal open 20:00 uur; Concert-aanvang 20:30

Entree 15 euro (reservering) 18 euro aan de zaal.

