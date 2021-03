Het doorbreken van de Joodse zwijgcultuur

Deel dit bericht

BREDEVOORT – Het leven van journalist Ischa Meijer ging niet onopgemerkt voorbij. In zijn werk rekende hij genadeloos af met het verstikkende joodse milieu waaruit hij voortkwam. Schrijver en journalist Ronit Palache tekende in de bloemlezing ‘Ik heb niets tegen antisemieten, ik lééf ervan’ deze nalatenschap van Ischa Meijer op. Gerda Brethouwer, directeur van het Nationaal Onderduikmuseum, gaat op vrijdag 26 maart met haar in gesprek in het Literair Café van de Koppelkerk over de joodse identiteit, de oorlog en Ischa Meijer.

Ontmaskering van de geheimtaal

In zijn werk streed de markante schrijver, interviewer en journalist Ischa Meijer tegen hypocrisie en onwaarachtigheid. De eerlijkheid waarmee hij met zijn omgeving in gesprek ging en over haar beschreef werd door velen als schokkend ervaren, maar zorgde ervoor dat de naoorlogse generatie een stem kreeg. Tegenover de geheimtaal die er thuis gesproken werd, zette hij zijn eigen vocabulaire waarmee hij ‘de hele wereld te lijf ging om te demaskeren’. Zijn uitgangspunt: iedereen heeft iets te verbergen.

Oorlog en de joodse identiteit

Ronit Palache toont aan de hand van Meijers werk hoe hij zich in diverse gedaanten uitsprak over de oorlog en de joodse identiteit: als nietsontziend interviewer die anderen liet zeggen wat hij zelf niet kon verwoorden, als dichter, schrijver, verslaggever en als columnist, via zijn alter ego De Dikke Man. Een groot deel van deze teksten werd niet eerder in boekvorm gepubliceerd. Gerda Brethouwer, directeur van het Nationaal Onderduikmuseum, gaat met Ronit Palache (zelf ook Joodse) in gesprek over de centrale thema’s uit haar bloemlezing over Ischa Meijer. De lezing vindt plaats in het kader van 75 jaar vrijheid.

Over Ronit Palache

Ronit Palache (1984) studeerde journalistiek en werkte drie jaar als journalist bij Weekblad Elsevier. Ze deed redactie voor het radioprogramma Šimek’s Nachts, werkte tien jaar in de literaire wereld bij Uitgeverij Prometheus en werkt nu voor televisieprogramma Op1. Palache publiceerde drie boeken, waarvan twee bloemlezingen: ‘Ontroerende Onzin, de joodse identiteit in het Nederland van nu’ (Uitgeverij Prometheus 2016), ‘Ik heb niets tegen antisemieten, ik lééf ervan’ (Arbeiderspers 2020) en ‘Bange mensen stellen geen vragen’ (Arbeiderspers 2020) over het werk van Renate Rubinstein.

Praktische informatie

Het gesprek vindt plaats in de Koppelkerk in Bredevoort. Afhankelijk van de corona-maatregelen is de lezing fysiek bij te wonen. De lezing zal in ieder geval (ook) te volgen zijn via livestream. Aanmelden hiervoor kan via de website van de Koppelkerk (www.kopppelkerk.nl).

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: vrijdag 26 maart

Aanvang: 20.00 uur

Entree: € 10,- (livestream) / € 12,50 (zaalticket)

Aanmelden: www.koppelkerk.nl