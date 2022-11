Het internet is stuk met Marleen Stikker

BREDEVOORT – Marleen Stikker hoort bij de pioniers van het internet. Waar het internet in de jaren negentig nog veelbelovend leek, is het inmiddels overgenomen door de techreuzen met alle gevolgen van dien. Op zaterdag 19 november vertelt Stikker in de Koppelkerk hoe wij onze digitale soevereiniteit kan terugwinnen.

Marleen Stikker was begin jaren negentig initiatiefnemer van De Digitale Stad, de eerste publieke toegangspoort en community in Europa, waar zij de eerste ‘burgemeester’ was. Het doel was om het internet voor het publiek toegankelijk te maken. Tegelijk moest het vorm krijgen vanuit de democratische waarden. Het tegenovergestelde gebeurde: bedrijven als Google, Facebook en Amazon hebben de digitale omgeving grotendeels overgenomen. Niet de gebruiker gaat over zijn of haar gegevens, maar de digitale techreuzen. De digitale soevereiniteit zijn we als burger onderweg kwijtgeraakt.

Het internet is stuk

In haar boek ‘Het internet is stuk – maar we kunnen het repareren’ onderzocht Marleen Stikker hoe we het internet terug kunnen winnen. Een van de oplossingen is door de mens en de samenleving centraal te stellen en niet het verdienmodel en de belangen van aandeelhouders. Dat betekent nieuwe wetgeving en toezicht, het toepassen van ‘privacy by design’ en het gezamenlijk beheren van data en technologie. Kortom, de publieke waarden terugbrengen in het digitale domein.

Marleen Stikker

Marleen Stikker (1962) is oprichter en directeur van Waag. De Waag is uitgegroeid tot onderzoeksinstituut voor technologie en maatschappij. Waag zet aan tot actief burgerschap door open, eerlijke en inclusieve technologie te ontwikkelen. Stikker geeft in heel Europa lezingen over technologie en samenleving.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zaterdag 19 november

Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Entree regulier: €10,- (excl. servicekosten)

Entree studenten: €7,50 (excl. servicekosten)

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

