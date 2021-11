Het perfecte middengeluid van Qompost in de Koppelkerk

Deel dit bericht













BREDEVOORT – Pianist Matthijs Stronks houdt van ‘het middengeluid’. Het perfecte middengeluid bereikt hij met piano, toetsen en twee gitaren. Dat verklaart de samenstelling van formatie Qompost, die Matthijs Stronks (Donnerwetter) in het leven riep samen met gitaristen Vedran Mircetic (De Staat) en gitarist Wout Kemkens (Donnerwetter). Op 27 november treedt Qompost op in de Koppelkerk in Bredevoort.

Aanleiding van Qompost is het project van Matthijs Stronks, de Aaltense pianist die deze zomer werd uitgenodigd door het programma Twee Meter Sessies met presentator Jan Douwe Kroeske. Hij sprak met hem over het ‘muzikale rotjaar’ en over zijn album als reactie op Covid-19. In de televisie-uitzending werd voor deze gelegenheid kracht bijgezet door de gitaristen Vedran Mircetic (De Staat) en Wout Kemkens (De Niemanders, Donnerwetter).

Wat te verwachten? Pop, jazz en experimenteel, maar bovenal ontwapenend en uniek in hun geluid zullen ze op zaterdag 27 november acte de présence geven in de Koppelkerk. Beleef met hen nieuwe composities die net even iets buiten de lijntjes kleuren op de vleugel, Fender Rhodes en gitaren.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zaterdag 27 november 2021

Aanvang: 20.30 uur

Entree: € 15,-

Tickets: www.koppelkerk.nl

