Huiskamerconcert: Juliet

BREDEVOORT – De Amsterdamse zangeres, tekstschrijver, componist en toetsenist Julia Schellekens, beter bekend als Juliet, zal op 6 juli haar publiek ontmoeten in de Koppelkerk in Bredevoort. Juliet, met haar heldere stem en eigenwijze taaltoon, heeft een herkenbaar geluid binnen de snel groeiende wereld van de Nederlandstalige luisterpop.

Bekend van De Slimste Mens

Juliet is geen onbekende voor het publiek. Ze maakte haar debuut op televisie tijdens de aflevering van De Slimste Mens op Tweede Kerstdag. Haar muziek, die varieert van klein en intiem met slechts stem en piano tot groots en meeslepend met synths en blazers, beslaat zowel klein leed als grote gedachten. Robin de Geus zal haar begeleiden op gitaar.

Carrière

Julia Schellekens schreef haar eerste liedjes sinds haar eerste pianoles op tienjarige leeftijd. In 2020 studeerde ze af aan het Conservatorium van Amsterdam en bracht haar eerste single ‘Raamkozijn’ uit. Haar debuut-EP in 2021 werd goed ontvangen, waarna ze haar eigen voorstelling ‘Naakt Door De Stad’ speelde in theater Mascini en het Amsterdamse Tapas Theater. In 2022 won ze de prestigieuze singer-songwriter competitie ‘Mooie Noten’ en verscheen ze in het tv-programma ‘Ik Ga Stuk’ op NPO 3. Haar nieuwe EP ‘Voor Het Kind’ verscheen op 14 oktober 2022. Juliet is ook bekend van haar komische 30 seconden-liedjes op TikTok, die regelmatig viraal gaan.

Lovende woorden van Frits Spits

De bekende radiopresentator Frits Spits is onder de indruk van Juliet: “Soms zijn er van die liedjes waarvoor je de auto even stilzet. Tekstueel heel sterk. Verhalend en muzikaal. Ik vind het heel indrukwekkend. Juliet, we moeten haar naam onthouden.”

Praktische informatie

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: Zaterdag 6 juli 2024

Zaterdag 6 juli 2024 Aanvang: 20:30, deur open 20:00

20:30, deur open 20:00 Entree: €15 voorverkoop (excl. servicekosten), €18 aan de deur

€15 voorverkoop (excl. servicekosten), €18 aan de deur Aanmelden: www.koppelkerk.nl/agenda

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met de Koppelkerk via hun website.