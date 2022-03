Illuster duo Van Ruller // Hogenhuis treedt in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Op zaterdag 26 maart treedt de gerenommeerde gitarist Jesse van Ruller met saxofonist Maarten Hogenhuis op in de Koppelkerk. Hiermee besluiten zij het culturele jaarprogramma van de culturele vrijplaats in Bredevoort. Tijdens de coronatijd werkten Hogenhuis en Van Ruller aan een duo-album met composities die ze samen schreven en ontwikkelden. Op 26 maart laten ze hun instrumenten samensmelten.

Jesse van Ruller

Jesse van Ruller (1972) behoeft geen uitgebreide introductie. Zijn reputatie als een van de meest getalenteerde gitaristen van zijn generatie reikt wereldwijd en resulteerde in samenwerkingen met internationale artiesten als Seamus Blake, Roy Hargrove, Joe Lovano en Bill Stewart. Zijn intuïtieve spel wordt gekenmerkt door een diep gevoel voor melodie en een grote mate van ritmische wendbaarheid.

Maarten Hogenhuis

Maarten Hogenhuis (1986) is een van de exponenten van een jonge generatie jazzmuzikanten. Hij maakt deel uit van de superjazz-formatie BRUUT!, leidt zijn eigen trio en kreeg in 2019 de North Sea Jazz Compositie Opdracht toegekend. Eerder maakte hij deel uit van The More Socially Relevant Jazz Music Ensemble van Reinier Baas en is hij een veelgevraagd sideman in verschillende genres.

Over het duo

Die veelzijdigheid in genres is ook iets wat deze twee muzikanten aan elkaar bindt. Hoewel hun wortels in traditionele jazz liggen, hoor je in dit duo duidelijk dat hun invloeden niet ophouden bij Miles, Coltrane of Parker. Ze laten zich inspireren door artiesten als Sufjan Stevens, Andrew Bird, Grizzly Bear en Blake Mills. Het duo zoekt de dialoog in ritmiek en melodie en doorbreekt de traditionele rolverdeling van begeleider en solist. Hun repertoire bestaat uit eigen composities van beider hand.

Nieuwe plaat

De nieuwe plaat die deze avond gepresenteerd zal worden, bevat zowel akoestische als geproduceerde stukken, waarbij in het laatste geval saxofoon en gitaar in de breedste zin van het woord worden gebruikt.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zaterdag 26 maart 2022

Aanvang: 20.30 uur (zaal open: 20.00 uur)

Entree: € 15,- (excl. ticketkosten)

Tickets: www.koppelkerk.nl

